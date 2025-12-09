By Mohit
PUBLISHED Dec 9, 2025
Cricket
हारे हुए ODI मैच में सबसे ज्यादा सेंचुरी
हारे
हुए
वनडे
इंटरनेशनल
मैचों में सबसे ज्यादा
सेंचुरी
जड़ने वाले
प्लेयर्स
की
लिस्ट
पर एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
सचिन
तेंदुलकर
लिस्ट
में पहले स्थान पर हैं।
तेंदुलकर
के
वनडे
करियर
में 14 बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने शतक जड़ा और टीम का हार का मुंह देखना पड़ा।
सचिन
तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
क्रिस
गेल
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं। गेल के
करियर
में 11 बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने शतक जड़े मगर टीम हार गई।
क्रिस
गेल
Photo: ICC/FB
जिम्बाब्वे
के
ब्रेंडन
टेलर
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
ब्रेंडन
के
वनडे
करियर
के 9 शतक ऐसे रहे जिनमें टीम को हार मिली।
ब्रेंडन
टेलर
Photo: ICC/FB
लिस्ट
में चौथे स्थान पर विराट
कोहली
हैं जिनके
वनडे
करियर
के 8 शतक ऐसे हैं जिनमें टीम को हार का सामना करना पड़ा।
विराट
कोहली
Photo: ICC/FB
रोहित शर्मा
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं। रोहित ने 7
वनडे
शतक ऐसे जड़े जिनमें टीम को हार मिली।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
शाई
होप
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
होप
ने
अबतक
7
वनडे
शतक ऐसे जड़े हैं जिनमें टीम को हार मिली।
शाई
होप
Photo: ICC/FB
