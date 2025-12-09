हारे हुए ODI मैच में सबसे ज्यादा सेंचुरी

सचिन

तेंदुलकर

लिस्ट

में पहले स्थान पर हैं।

तेंदुलकर

के

वनडे

करियर

में 14 बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने शतक जड़ा और टीम का हार का मुंह देखना पड़ा।