By Mohit
PUBLISHED Sep 1, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

T20 में 500 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी

क्रिकेट के टी-20 फार्मैट में 500 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है। राशिद ने अबतक 487 मैच में 660 विकेट चटकाए हैं।

राशिद खान

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने 582 मैच में 631 विकेट हासिल किए हैं।

ड्वेन ब्रावो

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के ही धाकड़ ऑलराउंडर सुनील नरेन ने 557 टी-20 मैच में 590 विकेट हासिल किए हैं।

सुनील नरेन

Photo: ICC/FB

साउथ अफ्रीका के इमरान ताहिर ने अबतक 436 टी-20 मैच में 554 विकेट चटकाए हैं।

इमरान ताहिर

Photo: ICC/FB

बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने 457 टी-20 मुकाबलों में 502 विकेट अपने नाम किए हैं।

शाकिब अल हसन

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल का नाम भी जल्द इस लिस्ट में जुड़ जाएगा।

आंद्रे रसेल

Photo: ICC/FB

रसेल अबतक 564 टी-20 मैच खेल चुके हैं जिनमें 487 विकेट चटका चुके हैं।

13 विकेट चाहिए

Photo: ICC/FB

रसेल से पीछे क्रिस जॉर्डन हैं जो कि अबतक 438 विकेट चटका चुके हैं। वे 500 विकेट से 62 विकेट दूर हैं।

क्रिस जॉर्डन

Photo: ICC/FB

T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तान

 Click Here