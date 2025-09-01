By Mohit
PUBLISHED Sep 1, 2025
Cricket
T20 में 500 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी
क्रिकेट के टी-20 फार्मैट में 500 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है। राशिद ने अबतक 487 मैच में 660 विकेट चटकाए हैं।
राशिद खान
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने 582 मैच में 631 विकेट हासिल किए हैं।
ड्वेन ब्रावो
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज के ही धाकड़ ऑलराउंडर सुनील नरेन ने 557 टी-20 मैच में 590 विकेट हासिल किए हैं।
सुनील नरेन
Photo: ICC/FB
साउथ अफ्रीका के इमरान ताहिर ने अबतक 436 टी-20 मैच में 554 विकेट चटकाए हैं।
इमरान ताहिर
Photo: ICC/FB
बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने 457 टी-20 मुकाबलों में 502 विकेट अपने नाम किए हैं।
शाकिब अल हसन
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल का नाम भी जल्द इस लिस्ट में जुड़ जाएगा।
आंद्रे रसेल
Photo: ICC/FB
रसेल अबतक 564 टी-20 मैच खेल चुके हैं जिनमें 487 विकेट चटका चुके हैं।
13 विकेट चाहिए
Photo: ICC/FB
रसेल से पीछे क्रिस जॉर्डन हैं जो कि अबतक 438 विकेट चटका चुके हैं। वे 500 विकेट से 62 विकेट दूर हैं।
क्रिस जॉर्डन
Photo: ICC/FB
