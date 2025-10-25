By Mohit
PUBLISHED Oct 25, 2025
वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले प्लेयर्स
वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए आज इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 24 फरवरी 2010 में दोहरा शतक अपने नाम किया था।
सचिन
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं जिन्होंने 8 दिसंबर 2011 में दोहरा शतक जड़ा।
सहवाग
Photo: ICC/FB
तीसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 2 नवंबर 2013 को दोहरा शतक जड़ा था।
रोहित शर्मा
Photo: ICC/FB
लिस्ट में चौथे स्थान पर भी रोहित शर्मा ही हैं जिन्होंने दूसरी बार 13 नवंबर 2014 को ये कारनामा किया था।
रोहित
वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल ने 24 फरवरी 2015 को वनडे में दोहरा शतक जड़ दिया था। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
क्रिस गेल
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। गुप्टिल ने 21 मार्च 2015 को वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक अपने नाम किया था।
मार्टिन गुप्टिल
Photo: ICC/FB
रोहित शर्मा लिस्ट में सातवें स्थान पर भी हैं। रोहित ने तीसरी बार 13 दिसंबर 2017 को दोहरा शतक जड़ा था।
रोहित शर्मा
Photo: TeamIndia/FB
पाकिस्तान के फखर जमां ने 20 जुलाई 2018 को वनडे फार्मैट में दोहरा शतक अपने नाम किया था।
फखर जमां
Photo: ICC/FB
ईशान किशन ने 10 दिसंबर 2022 तो शुभमन गिल ने 18 जनवरी 2023 में वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने 7 नवंबर 2023 वहीं पथुम निसांका ने 9 फरवरी 2024 को ये कारनामा किया था।
लिस्ट में ये भी
