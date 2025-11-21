By Mohit
सबसे ज्यादा IPL मैच खेलने वाले 7 खिलाड़ी
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले टॉप-7 प्लेयर्स कौन हैं आइए जान लेते हैं।
टॉप-7 प्लेयर्स
विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। वे अबतक कुल 278 मैच खेल चुके हैं।
एमएस धोनी
रोहित शर्मा लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। रोहित ने आईपीएल में कुल 272 मैच खेले लिए हैं।
रोहित शर्मा
लिस्ट में विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। कोहली ने अबतक 267 मैच खेले हैं।
विराट कोहली
लिस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक चौथे स्थान पर हैं। कार्तिक ने आईपीएल में 257 मैच खेले हैं।
दिनेश कार्तिक
रविंद्र जडेजा लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। जडेजा अबतक 254 मैच खेल चुके हैं।
रविंद्र जडेजा
शिखबर धवन ने आईपीएल में कुल 222 मैच खेले। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
शिखर धवन
रविचंद्रन अश्विन लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। अश्विन ने 221 मैच खेले हैं।
रविचंद्रन अश्विन
