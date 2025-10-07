By Mohit
PUBLISHED Oct 7, 2025
Cricket
इंडिया के सबसे सफल ODI कप्तानों की लिस्ट
टीम इंडिया के सबसे सफल ODI कप्तानों की लिस्ट पर आइए एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर दर्ज है। धोनी ने कुल 200 वनडे मैच में कप्तानी की जिनमें 110 मैच में जीत मिली।
एमएस धोनी
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। अजहरुद्दीन की कप्तानी में टीम इंडिया ने 174 वनडे मैच खेले जिनमें 90 मैच में जीत मिली।
मोहम्मद अजहरुद्दीन
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम ने 146 वनडे मैच खेले जिनमें 76 मैच में जीत हाथ लगी थी।
सौरव गांगुली
Photo: ICC/FB
विराट कोहली ने 95 वनडे मैच में टीम इंडिया की कमान संभाली थी जिसमें से 65 मैच में जीत मिली थी।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने 56 वनडे मैच में टीम की कप्तानी की जिनमें से 42 मैच में जीत हाथ लगी।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने 79 वनडे मैच में टीम की कमान संभाली जिनमें 42 मैच में जीत का स्वाद चखा।
राहुल द्रविड़
Photo: ICC/FB
कपिल देव की कप्तानी में टीम ने 74 वनडे मैच खेले जिनमें 39 मैच में जीत दर्ज की।
कपिल देव
Photo: ICC/FB
