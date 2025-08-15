By Navaneet Rathaur
दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट, जिसे खरीदने के लिए चुकाने पड़ेंगे लाखों रुपये
चॉकलेट सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि विलासिता भी हो सकती है। दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट्स की कीमत लाखों में है। आइए जानें।
चॉकलेट की शाही दुनिया
पुर्तगाल की टॉफी चॉकलेट ‘ग्लोरियस’ की कीमत करीब 6 लाख रुपये है। इसे स्वारोवस्की क्रिस्टल और सोने से सजाया गया है।
टॉफी चॉकलेट ग्लोरियस
ITC की फैबेल ट्रिनिटी ट्रफल्स की कीमत 4.3 लाख रुपये प्रति किलो है। यह गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज है।
ITC फैबेल ट्रिनिटी ट्रफल्स
अमेरिका की यह चॉकलेट 11 करोड़ रुपये की है। इसमें दुर्लभ ट्रफल और सोने की परत होती है।
ला मेडलिन औ ट्रफल
नोका विंटेज चॉकलेट की कीमत लाखों में है। फोर्ब्स ने इसे दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट बताया।
नोका विंटेज कलेक्शन
अमेरिका की इस चॉकलेट की कीमत 20 लाख रुपये है। 28 दुर्लभ कोको और सोने की परत इसे खास बनाती है।
फ्रोजेन हाउते चॉकलेट
फ्रांस की यह चॉकलेट प्रीमियम कोको और हस्तकला से बनी है। इसकी कीमत हजारों रुपये प्रति किलो है।
डेबाउव एंड गैलैस
दुर्लभ कोको, सोने की परत, स्वारोवस्की क्रिस्टल और हस्तकला इन चॉकलेट्स को महंगा बनाते हैं। यह सिर्फ स्वाद नहीं, शान है।
विलासिता की वजह
इन चॉकलेट्स को विशेष स्टोर, ऑनलाइन या डायरेक्ट कंपनी से खरीदा जा सकता है। कुछ केवल प्रदर्शनी में उपलब्ध हैं।
कहां से खरीदें?
