By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 04, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

2025 में संन्यास लेने वाले 6 दिग्गज भारतीय क्रिकेटर

साल 2025 का 9वां महीना चल रहा है। साल को खत्म होने में तीन महीने और हैं।

सितंबर 2025

हालांकि, इस साल सितंबर आते-आते ही भारतीय क्रिकेट टीम के 6 दिग्गज खिलाड़ी संन्यास की घोषणा कर चुके हैं।

6 दिग्गज खिलाड़ियों ने लिया संन्यास

आइए आज हम आपको साल 2025 में रिटायर होने वाले भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में जानकारी देते हैं।

जानिए कौन-कौन?

Pic Credit: Social Media

स्टार तेज गेंदबाज वरुण अरोन ने 10 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया।

वरुण अरोन

Pic Credit: Social Media

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने 1 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था।

ऋद्धिमान साहा

Pic Credit: Social Media

इसी साल 7 मई को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।

रोहित शर्मा

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया।

विराट कोहली

Video Credit: Social Media

चेतेश्वर पुजारा ने 24 अगस्त को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया।

चेतेश्वर पुजारा

Pic Credit: Social Media

अमित मिश्रा ने आज 4 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है।

अमित मिश्रा

Pic Credit: Social Media

खूबसूरत IAS अधिकारी स्मिता सभरवाल की 10 PHOTOS

 Click Here