By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
2025 में संन्यास लेने वाले 6 दिग्गज भारतीय क्रिकेटर
साल 2025 का 9वां महीना चल रहा है। साल को खत्म होने में तीन महीने और हैं।
सितंबर 2025
हालांकि, इस साल सितंबर आते-आते ही भारतीय क्रिकेट टीम के 6 दिग्गज खिलाड़ी संन्यास की घोषणा कर चुके हैं।
6 दिग्गज खिलाड़ियों ने लिया संन्यास
आइए आज हम आपको साल 2025 में रिटायर होने वाले भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए कौन-कौन?
Pic Credit: Social Media
स्टार तेज गेंदबाज वरुण अरोन ने 10 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया।
वरुण अरोन
Pic Credit: Social Media
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने 1 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था।
ऋद्धिमान साहा
Pic Credit: Social Media
इसी साल 7 मई को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।
रोहित शर्मा
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया।
विराट कोहली
Video Credit: Social Media
चेतेश्वर पुजारा ने 24 अगस्त को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया।
चेतेश्वर पुजारा
Pic Credit: Social Media
अमित मिश्रा ने आज 4 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है।
अमित मिश्रा
Pic Credit: Social Media
