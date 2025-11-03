By Mohit
Nov 3, 2025

ODI वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय कप्तान

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को साउथ अफ्रीका को महिला विश्व कप के फाइनल में 52 रन से शिकस्त देकर पहली बार खिताब अपने नाम किया।

पहली बार

Photo: BCCI

हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम ने अफ्रीकी टीम को 298 रन का टारगेट दिया था। अफ्रीकी टीम 246 रन पर ही ढेर हो गई थी।

298 रन का टारगेट

Photo: BCCI

ट्रॉफी लेने से पहले हरमन ने भांगड़ा डांस किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। टीम ने 47 साल में पहली बार ये उपलब्धि हासिल कर इतिहास रचा है।

रच दिया इतिहास

Photo: BCCI

हरमनप्रीत के अलावा अबतक दो और भारतीय ही वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने में सफल रहे हैं।

हरमनप्रीत के अलावा

Photo: BCCI

साल 1983 में कपिल देव ने पहला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। तब टीम ने वेस्टइंडीज को हराया था।

कपिल देव

Photo: ICC

टीम इंडिया ने 183 रन का टारगेट दिया था। वहीं वेस्टइंडीज की टीम इतने कम टारगेट को भी डिफेंड नहीं कर सकी थी।

कम था स्कोर

Photo: ICC

हरमनप्रीत और कपिल देव के अलावा साल 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था।

धोनी ने 2011 में जीता

Photo: ICC

श्रीलंका ने फाइनल में टीम इंडिया को 275 रन का टारगेट दिया था। जवाब में धोनी की कप्तानी वाली टीम ने 48.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 277 रन बना डाले थे।

टारगेट का पीछा

Photo: ICC

फाइनल में गौतम गंभीर ने 97 रन की तो धोनी ने नाबाद 91 रन की पारी खेली थी।

गंभीर धोनी के दम पर

Photo: ICC

