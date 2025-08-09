By Navaneet Rathaur
भारत ही नहीं इन 5 देशों में 15 अगस्त को मनाया जाता है आजादी का जश्न
15 अगस्त को भारत ही नहीं, बल्कि 5 अन्य देश भी आजादी या राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। आइए जानते हैं उन देशों के बारे में।
स्वतंत्रता का जश्न
भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। यह दिन तिरंगे, परेड और देशभक्ति के साथ धूमधाम से मनाया जाता है।
भारत का स्वतंत्रता दिवस
दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945 को जापानी शासन से मुक्त हुआ। इसे 'ग्वांगबोकजेओल' (प्रकाश की वापसी) के रूप में मनाया जाता है।
दक्षिण कोरिया
उत्तर कोरिया भी 15 अगस्त 1945 को जापानी कब्जे से आजाद हुआ। इसे 'चोगुखाएबांगुई नाल' (पितृभूमि मुक्ति दिवस) कहते हैं।
उत्तर कोरिया
बहरीन को 15 अगस्त 1971 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। यह दिन राष्ट्रीय गौरव और समारोहों का प्रतीक है।
बहरीन
कांगो गणराज्य को 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से आजादी मिली। इसे 'कांगोलीज नेशनल डे' के रूप में परेड के साथ मनाया जाता है।
कांगो गणराज्य
लिकटेंस्टीन 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश मनाता है, जो 1866 में जर्मन प्रभाव से मुक्ति और शासक के जन्मदिन का प्रतीक है।
लिकटेंस्टीन
15 अगस्त का दिन एशिया, अफ्रीका, और यूरोप के देशों को जोड़ता है। प्रत्येक देश की आजादी की कहानी अनूठी है।
ऐतिहासिक संयोग
इन देशों में 15 अगस्त को परेड, सांस्कृतिक प्रदर्शन और देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो राष्ट्रीय गौरव को दर्शाते हैं।
उत्सव की समानताएं
भारत, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, कांगो और लिकटेंस्टीन 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाते हैं। यह दिन स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है।
वैश्विक आजादी का प्रतीक
