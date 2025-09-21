By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 21, 2025
कौन-सा रत्न किस राशि के लिए अच्छा होता है?
हिंदू ज्योतिष में रत्न ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। आइए जानें कि आपकी राशि के लिए कौन-सा रत्न शुभ है।
रत्न और राशि
मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है। मेष और वृश्चिक राशि के जातकों को इसे धारण करने से ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है।
मूंगा
वृष और तुला राशि के जातकों के लिए हीरा, ओपल या जरकन शुभ है। ये शुक्र ग्रह के रत्न समृद्धि, प्रेम और सौंदर्य लाते हैं।
हीरा या ओपल
पन्ना बुध ग्रह का रत्न है। मिथुन और कन्या राशि के जातकों को इसे धारण करने से बुद्धि, संचार और सफलता मिलती है।
पन्ना
मोती चंद्रमा का रत्न है। कर्क राशि के जातकों को इसे धारण करने से मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन मिलता है।
मोती
माणिक सूर्य का रत्न है। सिंह राशि के जातकों को इसे धारण करने से आत्मविश्वास, नेतृत्व और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
माणिक
पीला पुखराज गुरु ग्रह का रत्न है। धनु और मीन राशि के जातकों को इसे धारण करने से ज्ञान, समृद्धि और भाग्य बढ़ता है।
पुखराज
नीलम शनि ग्रह का रत्न है। मकर और कुंभ राशि के जातकों को इसे धारण करने से अनुशासन, धैर्य और सफलता मिलती है।
नीलम
रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषी से सलाह लें। सही धातु, शुभ मुहूर्त और शुद्धिकरण जरूरी है। गलत रत्न नुकसान पहुंचा सकता है।
रत्न धारण करने के नियम
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
