By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED September 04, 2025

T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले 5 प्लेयर

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी मलेशिया के वीरेनदीप सिंह हैं।

वीरेनदीप सिंह

उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 102 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 22 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं।

22 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड

इस सूची में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने कुल 110 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 17 प्लेयर ऑफ द मैच खिताब जीते हैं।

सिकंदर रजा दूसरे स्थान पर

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच खिताब जीतने वाले तीसरे बल्लेबाज भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं।

सूर्यकुमार यादव तीसरे स्थान पर

कप्तान सूर्या ने अब तक भारत के लिए कुल 83 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 16 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं।

16 प्लेयर ऑफ द मैच

इस सूची में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं।

कोहली चौथे नंबर पर

2024 में संन्यास से पहले उन्होंने भारत के लिए कुल 125 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

16 प्लेयर ऑफ द मैच

अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी इस सूची में 5वें स्थान पर हैं।

मोहम्मद नबी 5वें स्थान पर

उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 135 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 14 बार प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं।

14 प्लेयर ऑफ द मैच खिताब

