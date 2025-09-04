By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED September 04, 2025
T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले 5 प्लेयर
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी मलेशिया के वीरेनदीप सिंह हैं।
वीरेनदीप सिंह
उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 102 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 22 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं।
22 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड
इस सूची में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने कुल 110 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 17 प्लेयर ऑफ द मैच खिताब जीते हैं।
सिकंदर रजा दूसरे स्थान पर
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच खिताब जीतने वाले तीसरे बल्लेबाज भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं।
सूर्यकुमार यादव तीसरे स्थान पर
कप्तान सूर्या ने अब तक भारत के लिए कुल 83 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 16 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं।
16 प्लेयर ऑफ द मैच
इस सूची में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं।
कोहली चौथे नंबर पर
2024 में संन्यास से पहले उन्होंने भारत के लिए कुल 125 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।
16 प्लेयर ऑफ द मैच
अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी इस सूची में 5वें स्थान पर हैं।
मोहम्मद नबी 5वें स्थान पर
उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 135 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 14 बार प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं।
14 प्लेयर ऑफ द मैच खिताब
