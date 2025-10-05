By Navaneet Rathaur
PUBLISHED October 5, 2025
दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली किस जगह पर गिरती है?
आसमान में होने वाली घटनाओं में संभवतः बिजली गिरने यानी लाइटनिंग की घटना सबसे ज्यादा खतरनाक और रहस्यमय होती है।
बिजली गिरने की घटना
बता दें कि हमारे देश भारत में ही हर साल बिजली गिरने की एक करोड़ से ज्यादा घटनाएं होती हैं, जिनमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है।
बिजली गिरने से क्षति
आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे, जहां सबसे ज्यादा बिजली गिरती है।
सबसे ज्यादा बिजली
दरअसल, हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की मैराकाइबो झील की। इस जगह पर ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि बिजली ना चमकी हो।
वेनेजुएला
वेनेजुएला की मैराकाइबो झील "लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड" के नाम से मशहूर है। वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी और मैराकाइबो झील के मिलन स्थल को बिजली का हॉटस्पॉट कहा जाता है।
बिजली का हॉटस्पॉट
मैराकाइबो झील के आसपास प्रति वर्ग किलोमीटर में सालाना 250 बार बिजली गिरती है। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है।
250 बार बिजली गिरना
आसपास की पहाड़ियां, गर्म हवाएं और झील से उठने वाली नमी इस क्षेत्र में बिजली के तूफान पैदा करती हैं। वैज्ञानिक इसे भौगोलिक चमत्कार मानते हैं।
क्यों है इतनी बिजली?
वैज्ञानिकों ने माना कि यूरेनियम की मात्रा या भौगोलिक स्थिति इसके पीछे हो सकती है, लेकिन कैटाटुम्बो का पूरा रहस्य अभी अनसुलझा है।
वैज्ञानिक रहस्य
कैटाटुम्बो लाइटनिंग प्रकृति का अनोखा चमत्कार है। यह नजारा देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं।
प्रकृति का जादुई नजारा
