हनुमान जी के पास इन 5 तेल का दीपक जलाना होता है बेहद शुभ
हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। इन्हीं में से एक उपाय है दीपक जलाना।
उपाय
लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि उनके सामने किस तेल का दीपक जलाना चाहिए। चलिए इस बारे में जानते हैं।
दीपक
नारियल तेल का दीपक भी बहुत खास होता है। इस हनुमान जी के सामने जलाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है।
नारियल तेल का दीपक
नारियल तेल का दीपक जीवन में सफलता और प्रगति के रास्ते खोलता है और व्यक्ति को मानसिक शांति, समृद्धि और समर्पण का आशीर्वाद मिलता है।
समर्पण
चमेली का तेल हनुमान जी का सबसे प्रिय तेल माना जाता है। इस तेल का दीपक जलाने से शत्रु बाधा, बुरी नजर और काले जादू का प्रभाव पूरी तरह नष्ट हो जाता है।
चमेली के तेल का दीपक
सरसों के तेल का दीपक
सरसों का तेल जलाना बेहद शुभ होता है। यह मंगल ग्रह से जुड़ा है और हनुमान जी मंगल के अधिदेवता हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाने से कुंडली में मंगल दोष शांत होता है।
भय दूर
इसे नियमित हनुमान जी के सामने जलाने से क्रोध, झगड़ा, मुकदमा या दुर्घटना का भय दूर होता है।
तिल के तेल का दीपक
तिल का तेल शनि और मंगल दोनों से संबंधित है। हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दीपक जलाने से आर्थिक संकट, कर्ज और गरीबी दूर होती है।
शुद्ध घी का दीपक
शुद्ध घी का दीपक सभी देवताओं को प्रिय है, लेकिन हनुमान जी के लिए यह विशेष शुभ है। इसे जलाने से संतान सुख, विवाह, नौकरी या स्वास्थ्य संबंधी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
