पितृपक्ष इस दिशा में जलाएं दीपक, पितर होंगे प्रसन्न
सनातन धर्म पितृ पक्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान लोग पितृ को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय भी करते हैं।
पितरों को प्रसन्न
पितृ पक्ष में दीपक जलाना बेहद शुभ होता है। लेकिन इसे सही दिशा में जलाना बेहद जरूरी है। वरना पितर नाराज हो जाते हैं।
दीपक जलाना
पितृपक्ष के दौरान हर दिन दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाना बेहद शुभ होता है।
दक्षिण दिशा
ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और वो प्रसन्न होते हैं।
पितृ दोष से मुक्ति
वास्तु में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। इसलिए पितृपक्ष के दिनों में रोजाना इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए।
पितरों की दिशा
माना जाता है कि इस दिशा से ही पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पृथ्वी लोग में आते हैं।
पूर्वज पृथ्वी आते हैं
ध्यान रहे कि इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे उचित माना जाता है।
सरसों के तेल का दीपक
दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में सरसों का तेल दीपक जलाने का खास महत्व माना गया है।
यमराज की दिशा
मान्यता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों की राह रोशन होती है और उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती।
पूर्वजों की राह रोशन
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
