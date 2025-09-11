By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
स्नेक प्लांट के अनजाने और रोचक तथ्य!
स्नेक प्लांट जिसे 'सांसेवियरिया' भी कहते हैं, एक लोकप्रिय इंडोर प्लांट है।
स्नेक प्लांट
यह ना केवल घर को सजाता है, बल्कि वायु शुद्धि में भी सहायक होता है।
वायु शुद्धि
स्नेक प्लांट नाइट टाइम में ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे नींद बेहतर होती है।
बेहतर नींद
यह वातावरण से हानिकारक गैसें जैसे बेंजीन, फॉर्मलडिहाइड को अवशोषित करता है।
फायदे
यह पौधा कम प्रकाश और सूखे की स्थितियों में भी जीवित रह सकता है जिससे देखभाल आसान होती है।
देखभाल
इसकी पत्तियां लंबी और पतली होती हैं जो घर को स्टाइलिश लुक देती हैं।
खूबसूरत
यह प्लांट वास्तु शास्त्र में भी शुभ माना जाता है, सकारात्मक ऊर्जा लाता है।
सकारात्मक
स्नेक प्लांट्स आसानी से प्रजनन कर सकते हैं जिससे आप और अधिक हरियाली फैला सकते हैं।
हरियाली
