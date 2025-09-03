By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sep 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ODI में सिर्फ 1 शतक लगाने दिग्गज भारतीय बल्लेबाज, सुनील गावस्कर, कपिल देव सहित ये नाम शामिल
भारतीय क्रिकेट टीम लंबे समय से वनडे क्रिकेट खेलती आ रही है। इस फॉर्मेट में भारत ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में कई रिकॉर्ड अपने नाम स्थापित किए हैं।
भारतीय टीम
ऐसे में आज हम आपको उन दिग्गज भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिन्होंने अपने वनडे करियर में सिर्फ 1 ही शतक लगाया है।
सिर्फ 1 शतक लगाने वाले बल्लेबाज
इस लिस्ट में भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का नाम शामिल है।
सुनील गावस्कर
उन्होंने भारत के लिए कुल 108 वनडे मैच खेले, लेकिन उनके बल्ले से एकमात्र शतक 1987 विश्व कप में नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ निकला था।
1987 में खेली एकमात्र शतकीय पारी
भारत के महान ऑलराउंडर्स में से एक कपिल देव के नाम भी वनडे में एक ही शतक है। उन्होंने भारत के लिए 225 वनडे मैच खेले लेकिन उनके नाम सिर्फ एक ही शतक दर्ज है।
कपिल देव
कपिल देव के वनडे करियर का एकमात्र शतक 1983 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ तब आया था जब भारत के 17 रनों पर 5 विकेट गिर गए थे। इस मैच में कपिल देव ने 175 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी।
175 रनों की ऐतिहासिक पारी
मौजूदा समय के प्रख्यात कमेंट्रेटर संजय माजरेकर ने भारत के लिए कुल 74 वनडे मैच खेले, लेकिन उनके बल्ले से एकमात्र शतक साल 1991 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ निकला।
संजय माजरेकर
दिलीप वेंगसरकर ने भारत के लिए 129 वनडे मैच खेले, लेकिन उनके बल्ले से सिर्फ एक ही शतक निकला। यह शतक उन्होंने 1988 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। तब उन्होंने 105 रनों की शानदार पारी खेली थी।
दिलीप वेंगसरकर
दिग्गज क्रिकेटर रोबिन सिंह ने भी भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सिर्फ एक ही शतकीय पारी खेली। उन्होंने अपने करियर में कुल 136 वनडे मैच खेले, लेकिन एकमात्र शतक साल 1997 में श्रीलंका के खिलाफ लगाया।
रोबिन सिंह
