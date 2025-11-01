By Mohit
PUBLISHED Nov 1, 2025

 Cricket

दिग्गज क्रिकेटर जिनका निधन कैंसर से हुआ

क्रिकेटर्स अपने खेल के अलावा अक्सर पर्सनल लाइफ के वजह से भी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

आज हम आपको ऐसे क्रिकेटर्स की जानकारी दे रहे हैं जिन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी मगर अंत में किस्मत ने साथ नहीं दिया।

कैंसर से लड़ाई

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हीथ स्‍ट्रीक का साल 2023 में कैंसर की वजह से निधन हो गया था।

हीथ स्‍ट्रीक

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज गेंदबाज मैल्कम मार्शल का कोलन कैंसर से निधन हो गया था।

मैल्कम मार्शल

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का साल 2023 में कैंसर के वजह से निधन हो गया था।

सलीम दुर्रानी

Source: Insta

वेस्टइंडीज के लिए 51 टेस्ट मैच खेलने वाले सर फ्रैंक वॉरेल का निधन भी कैंसर के वजह से हुआ था।

फ्रैंक वॉरेल

Photo: ICC/FB

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉलर रिची बेनो ने 63 टेस्ट मैच खेले थे। उनका निधन 2014 में 84 साल की उम्र में कैंसर से हुआ था।

रिची बेनो

Photo: ICC/FB

इंग्लेंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ​​फ्रेड ट्रूमैन​ का साल 2006 में कैंसर के वजह से निधन हो गया था। फ्रेड टेस्ट में 300 विकेट चटकाने वाले पहले बॉलर थे।

फ्रेड ट्रूमैन

Photo: ICC/FB

