रात के बचे चावल से बनाएं 5 टेस्टी रेसिपी

रात के खाने के बाद अक्सर चावल बच जाते हैं। ऐसे में फिर अगले दिन बासी चावल खाने पड़ते हैं।

चावल

बासी चावल खाने से कई बार खांसी हो जाती है। इसकी तासीर ठंडी होती है और फ्रिज में रखे हुए ये फायदेमंद भी नहीं रहते।

ठंडी तासीर

अगर आपके घर भी ज्यादा चावल बच जाये, तो बासी खाने के बजाय उनकी मदद से आसान और टेस्टी रेसिपी बना लें।

क्या करें

फ्राइड राइस- घी में टमाटर-प्याज डालें और चावल को भूनकर फ्राइड राइस तैयार करें। इसे आप खाने में भी खा सकते हैं।

1

राइस पकोड़ा- बचे हुए चावलों से आप राइस पकोड़ा बना सकते हैं। आलू के साथ चावल को मैश कर लें और मसाले मिलाएं। पकोड़ा बनाकर खाएं।

2

3

राइस इडली- रात के चावल से आप इडली बनाएं। सुबह के नाश्ते के लिए इडली काफी हेल्दी और टेस्टी होगी।

4

खीर- खीर के लिए चावल पकाने पड़ते हैं, ऐसे में आप बचे हुए चावल से खीर बनाकर तैयार करें।

5

राइस पराठा- पराठा में आलू, प्याज खूब भरा होगा अब राइस स्टफिंग ट्राई करें। ये टेस्टी और हेल्दी होगा।

कुकिंग टिप्स

इन सभी चीजों को बनाने में सिर्फ आधे घंटे का समय लगेगा। आप इन चीजों में बासी चावल का इस्तेमाल करें।

