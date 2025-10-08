By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
बाएं या दाएं, देवी-देवताओं की परिक्रमा किस दिशा से शुरू करें?
हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की परिक्रमा पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन सही दिशा क्या है? आइए, इस वेबस्टोरी में परिक्रमा की सही विधि और महत्व को समझें।
देवी-देवताओं की परिक्रमा
परिक्रमा भक्ति का प्रतीक है, जो भक्त को देवता के करीब लाती है। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और मन को शांति देती है। सही दिशा से परिक्रमा करना शुभ माना जाता है।
परिक्रमा क्यों जरूरी?
हिंदू धर्म में अधिकांश देवी-देवताओं की परिक्रमा दक्षिणावर्त (दाएं से बाएं) की जाती है। यह सूर्य की गति और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है।
दक्षिणावर्त परिक्रमा
भगवान विष्णु और उनके अवतारों (राम, कृष्ण) की परिक्रमा दक्षिणावर्त की जाती है। चार परिक्रमा सामान्य हैं, जो चार वेदों का प्रतीक हैं। यह भक्ति को बढ़ाता है।
भगवान विष्णु की परिक्रमा
शिवलिंग की परिक्रमा अर्ध-चंद्राकार होती है। भक्त दक्षिणावर्त दिशा में जलधारा तक जाते हैं और वापस लौटते हैं। पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है।
शिव जी की परिक्रमा
माता दुर्गा की परिक्रमा भी दक्षिणावर्त की जाती है। नवरात्रि में नौ परिक्रमा करना शुभ माना जाता है, जो नौ रूपों का सम्मान दर्शाता है।
माता दुर्गा की परिक्रमा
कुछ तांत्रिक पूजा या विशिष्ट अनुष्ठानों में वामावर्त (बाएं से दाएं) परिक्रमा की जाती है। यह विशेष देवी उपासना या शक्ति साधना में प्रचलित है।
अपवाद के मामले
परिक्रमा की संख्या देवता पर निर्भर करती है। विष्णु के लिए 4, गणेश के लिए 3, दुर्गा के लिए 9 और हनुमान के लिए 7 परिक्रमा शुभ मानी जाती हैं।
परिक्रमा की संख्या
परिक्रमा करते समय शुद्धता रखें। साफ कपड़े पहनें, मंत्र जपें और शांत मन से चलें। गलत दिशा या जल्दबाजी से परिक्रमा का लाभ कम हो सकता है।
परिक्रमा में सावधानी
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
चाणक्य नीति: जिंदगी में चाहिए कामयाबी, तो इन 5 तरह के लोगों से रहें दूर
Click Here