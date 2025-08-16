By Mohit
सबसे अधिक T20 विकेट वाले लेफ्ट हैंड बॉलर
टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।
टॉप-8 बॉलर
बांग्लादेश के शाकिब अल हसन लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। हसन 129 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 149 विकेट चटका चुके हैं।
शाकिब अल हसन
Photo: ICC/FB
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। रहमान 111 टी-20 मैच में कुल 139 विकेट चटका चुके हैं।
मुस्तफिजुर रहमान
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर ने अबतक 114 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 124 विकेट चटकाए हैं। वे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
मिचेल सैंटनर
Photo: ICC/FB
केन्या के शेम नगोचे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। वे अबतक 104 टी-20 मैच में 120 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।
शेम नगोचे
Source: Insta
युगांडा के हेनरी सेन्योंडो लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। वे अबतक 90 मैच में 118 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।
हेनरी सेन्योंडो
Photo: IPL
ओमान के बिलाल खान लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। वे अबतक 79 टी-20 मैच में 110 विकेट चटका चुके हैं।
बिलाल खान
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहिन शाह अफरीदी लिस्ट में 81 मैच में 104 विकेट के साथ सातवें स्थान पर हैं।
शाहिन शाह अफरीदी
Photo: ICC/FB
युवा भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। वे अबतक 63 टी-20 मैच में 99 विकेट हासिल कर चुके हैं।
अर्शदीप सिंह
Source: Insta
