By Mohit
PUBLISHED August 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

सबसे अधिक T20 विकेट वाले लेफ्ट हैंड बॉलर

टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।

टॉप-8 बॉलर

बांग्लादेश के शाकिब अल हसन लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। हसन 129 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 149 विकेट चटका चुके हैं।

शाकिब अल हसन

Photo: ICC/FB

बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। रहमान 111 टी-20 मैच में कुल 139 विकेट चटका चुके हैं।

मुस्तफिजुर रहमान

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर ने अबतक 114 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 124 विकेट चटकाए हैं। वे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

मिचेल सैंटनर

Photo: ICC/FB

केन्या के शेम नगोचे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। वे अबतक 104 टी-20 मैच में 120 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।

शेम नगोचे

Source: Insta

युगांडा के हेनरी सेन्योंडो लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। वे अबतक 90 मैच में 118 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।

हेनरी सेन्योंडो

Photo: IPL

ओमान के बिलाल खान लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। वे अबतक 79 टी-20 मैच में 110 विकेट चटका चुके हैं।

बिलाल खान

Photo: ICC/FB

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहिन शाह अफरीदी लिस्ट में 81 मैच में 104 विकेट के साथ सातवें स्थान पर हैं।

शाहिन शाह अफरीदी

Photo: ICC/FB

युवा भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। वे अबतक 63 टी-20 मैच में 99 विकेट हासिल कर चुके हैं। 

अर्शदीप सिंह

Source: Insta

ODI में 6 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई

 Click Here