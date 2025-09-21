दुनिया का एक ऐसा देश, जहां खेती करने के लिए नहीं है जमीन

By Navaneet Rathaur
भारत एक कृषि प्रधान देश है। खेती-बाड़ी हमारे देश की पहचान हैं और इसका हमारे अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान है।
अगर देश के किसानों ने अन्न का उत्पादन बंद कर दिया, तो इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा।
दरअसल, सिंगापुर में खेती के लिए जमीन ही नहीं है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों में यहां खेतों की जगह फैक्ट्रियों ने ले ली।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगापुर में एक समय ऐसा भी था, जब यहां खेती-बाड़ी के साथ पशुपालन भी होता था। उस समय यह देश अपने लिए भरपूर अनाज उगाता था।
हालांकि, 1970 के बाद सिंगापुर ने अपने इकनॉमिक ग्रोथ पर फोकस शुरू किया, जिसके कारण खेतों में फैक्ट्रियां खूलने लगीं।
आज के समय में सिंगापुर की आबादी ही इतनी बढ़ गई है कि अनाज उगाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा है।
जगह की कमी के कारण खेती बंद होने से सिंगापुर अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। यह देश सबसे ज्यादा खाने की चीजें मलेशिया से मंगाता है।
कोविड के दौरान जब कई देशों नें अपनी सीमाओं को सील कर दिया, तो सिंगापुर में अनाज का संकट दिखने लगा था।
अनाज संकट की आशंका को गंभीरता से लेते हुए सिंगापुर ने साल 2030 तक अपनी कुल जरूरत का 30 फीसदी अनाज और सब्जी उगाने का लक्ष्य रखा है।
सिंगापुर में अनाज और सब्जी के लिए वर्टिकल फार्मिंग की जा रही है। इसमें मल्टीस्टोरी इमारतों में पैदावार की जाती है।
