लावा के प्ले अल्ट्रा 5G के स्पेसिफिकेशन

इंडियन स्मार्टफोन मेकर लावा  (Lava) ने गेमिंग स्मार्टफोन प्ले अल्ट्रा 5G लॉन्च किया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पर नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

स्मार्टफोन के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है तो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपये है।

कीमत इतनी

स्मार्टफोन के 6GB रैम वेरिएंट में 6GB वर्चुअल रैम और 8GB रैम वेरिएंट में 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है।

वर्चुअल रैम भी

स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है।

डिस्प्ले

मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 SoC प्रोसेसर से लैस ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है।

ऑपरेटिंग सिस्टम

प्ले अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

फास्ट चार्जिंग

कैमरा सेटअप की बात करें तो रियर में 64MP और 5MP कैमरा है तो फ्रंट में 13MP कैमरा है।

कैमरा

दो कलर ऑप्शन में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैनग 6s जेन 3 चिपसेट दिया गया है।

चिपसेट

स्मार्टफोन में IP64 रेटिंग है, ऐसे में ये पानी और धूल मिट्टी से खराब नहीं होगा।

IP64 रेटिंग

आपको बता दें कि फोन की बिक्री ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और लावा की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू भी हो चुकी है।

बिक्री शुरू

