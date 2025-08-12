By Mohit
लावा ब्लेज AMOLED 2 5G के स्पेसिफिकेशन
इंडियन स्मार्टफोन मेकर ब्रैंड लावा (Lava) ने ब्लेज AMOLED 2 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। आइए स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लीजिए।
आइए जानते हैं
सिंगल वेरिएंट में लॉन्च हुए स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमनसिटी 7060 SoC चिपसेट दिया गया है।
चिपसेट
स्मार्टफोन में 6जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज दी गई है और इसकी कीमत 13,499 रुपये है।
रैम और स्टोरेज
स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से एक्सपैंड किया जा सकता है।
स्टोरेज एक्सपैंड
रियर पैनल का प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्स्ल का है तो सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्स्ल का है।
कैमरा
डिस्प्ले 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट और 1500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है।
डिस्प्ले
स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।
बैटरी
ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च ब्लेज AMOLED 2 5G स्मार्टफोन का प्रोसेसर एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम
कनेक्टिविटी के लिए USB Type-C पोर्ट, ब्लूटूथ 5.3, 4G VoLTE, वाई-फाई और 5G SA/NSA है।
कनेक्टिविटी
आपको बता दें आप इस फोन को अमेजन और लावा के ऑफिशियल वेबसाइट से 16 अगस्त से खरीद सकेंगे।
बिक्री
