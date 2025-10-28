By Mohit
PUBLISHED Oct 28, 2025
Tech
लावा के बजट फोन शार्क 2 के स्पेसिफिकेशन
देसी स्मार्टफोन मेकर कंपनी लावा ने इंडियन मार्केट में बजट स्मार्टफोन शार्क 2 लॉन्च किया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।
स्पेसिफिकेशन
Photo: Lava
स्मार्टफोन 4GB रैम + 64GB स्टोरेज सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत 7,500 रुपये है।
कीमत
Photo: Lava
स्मार्टफोन का लुक आईफोन 16 से मिलता-जुलता है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वाले इस फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है तो वहीं सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल है।
आईफोन जैसा लुक
Photo: Lava
लावा के नए फोन में 6.75 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 720x1612 पिक्सल है।
डिस्प्ले
ऑक्टा-कोर यूनिसोक T7250 चिपसेट से लैस स्मार्टफोन 2 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है।
एंड्रॉइड 15
4GB वचुर्अल रैम तकनीक से लैस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी है जो कि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली है।
बैटरी
Photo: Lava
लावा शार्क 2 में IP54 डस्ट और वाटर रेटिंग है यानी पानी की हल्की बूंदों से बचाव होगा मगर पानी में डुबने पर खराब हो सकता है।
IP54 रेटिंग
Photo: Lava
ग्राहक स्मार्टफोन को ऑनलाइन नहीं खरीदे सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ ऑफलाइन ही दुकान से खरीदा जा सकता है।
ऑनलाइन बिक्री नहीं
Photo: Lava
गोल्ड और ग्रे कलर में लॉन्च हुए इस फोन में 3.5mm हेडफोन जैक, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल भी है।
कलर ऑप्शन
Photo: Lava
