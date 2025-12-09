By Mohit
काफी फैशनेबल हैं नवजोत सिद्धू की बेटी
पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कांग्रेस नेता
नवजोत
सिंह
सिद्धू
दो बच्चों के पिता हैं।
दो बच्चों के पिता
Source: Insta
नवजोत
के बेटे का नाम
करन
है तो बेटी का नाम
राबिया
है।
करन
की शादी हो चुकी है तो
राबिया
अविवाहित हैं।
अविवाहित
Source: Insta
पूर्व क्रिकेटर की बेटी बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
राबिया
लुक्स
के
मामले
में
बॉलीवुड
एक्ट्रेस
को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
सोशल
मीडिया
प्लेटफॉर्म
इंस्टाग्राम
पर मौजूद
राबिया
की
फोटोज
बताती हैं कि
वो
काफी
फैशनेबल
हैं।
काफी
फैशनेबल
Source: Insta
सोशल
मीडिया पर खूब
एक्टिव
राबिया
अक्सर
अपनी
ग्लैमरस
तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जिन्हें
फैन्स
काफी पसंद भी करते हैं।
तस्वीरें शेयर
Source: Insta
राबिया
की
सोशल
मीडिया पोस्ट में वे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए तो कहीं
आउटिंग
करते देखा जाता रहता है।
पार्टी लवर
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करने वाली
राबिया
पर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है।
फिटनेस
के मामले में भी वे काफी आगे नजर आती ही हैं।
हर आउटफिट
Source: Insta
राबिया
वेस्टर्न
ही नहीं
एथनिक
ड्रेसेज
पहनना भी काफी पसंद करती हैं।
एथनिक लवर
Source: Insta
सिद्धू
फैमिली
को घूमने-फिरने का काफी शौक है।
फैमिली
को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे अपने इस शौक को जरूर पूरा करते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
राबिया
की
एजुकेशन
की बात करें तो उन्होंने
सिंगापुर
के
LASALLE
कॉलेज
ऑफ
आर्ट्स
से
फैशन
डिजाइनिंग
की पढ़ाई की है।
एजुकेशन
Source: Insta
