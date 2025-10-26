By Mohit
PUBLISHED Oct 26, 2025

 Cricket

सिराज की 'राखी सिस्टर' की लेटेस्ट तस्वीर

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने अबतक के क्रिकेट करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं।

बेहद सफल

सिराज अक्सर खेल के अलावा पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

आज हम आपको मोहम्मद सिराज की 'राखी सिस्टर' से मिलवा रहे हैं जिनका बॉलीवुड से खास कनेक्शन है।

खास कनेक्शन

सिराज की 'राखी सिस्टर' का नाम जनाई भोसले है। वे बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले की पोती हैं।

आशा भोसले की पोती

जनाई ने बीते 9 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन पहली बार सिराज को राखी बांधी थी।

बांधी थी राखी

जनाई बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। फिटनेस के मामले में तो वे हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

जनाई पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है चाहे वे वेस्टर्न हो या फिर एथनिक।

हर लुक बेमिसाल

सिराज की 'राखी सिस्टर' सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। जनाई को इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

खूब एक्टिव

जनाई के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने और पार्टी करने का काफी शौक है।

पार्टी लवर

