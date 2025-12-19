By Mohit
PUBLISHED Dec 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

ट्रेविस हेड की वाइफ की लेटेस्ट तस्वीरें

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविड हेड खेल के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

हेड की वाइफ का नाम जेसिका है और वे पेश से मॉडल और बिजनेसवुमन हैं।

मॉडल और बिजनेसवुमन

Source: Insta

जेसिका दो बच्चों की मां हैं मगर फिटनेस और ग्लैमर के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

जेसिका सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं और अपनी तस्वीरें और वीडियोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं।

खूब एक्टिव

Source: Insta

ट्रेविस हेड की वाइफ फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

बेमिसाल लुक

Source: Insta

वन पीस हो या फिर जींस टॉप जेसिका सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

अप्सरा से कम नहीं

Source: Insta

जेसिका अक्सर पति को चीयर करने स्टेडियम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

जेसिका इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान भी कई-कई दिनों तक बच्चों संग इंडिया में ही रहती हैं।

आईपीएल के दौरान

Source: Insta

ट्रेविस को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चों को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।

वक्त मिलते ही

Source: Insta

बेन स्टोक्स की वाइफ से नहीं हटेगी नजरें

 Click Here