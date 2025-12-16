By Mohit
PUBLISHED Dec 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

मलिंगा की लव स्टोरी, ऐसी थी पहली मुलाकात

श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर लसिथ मलिंगा की वाइफ तान्या परेरा बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं

तान्या परेरा

Source: Insta

मलिंगा एक एडशूट के दौरान तान्या से मिला थेतान्या तब इवेंट की मैनेजर थीं

एडशूट के दौरान

Source: Insta

एड की शूटिंग हिक्कदुवा के एक होटल में हुई थीतान्या ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मलिंगा संग पहली मुलाकात इसी होटल में एडशूट के दौरान हुई थी

होटल में मिले थे

Source: Insta

तान्या ने बताया था कि मुलाकात काफी छोटी थी, मगर मलिंगा पहली नजर में ही पसंद करने लग गए थे

पहली नजर में ही

Source: Insta

मलिंगा संग पहली मुलाकात में कम बात इसलिए हुई थी क्योंकि तान्या को क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी

दिलचस्पी नहीं थी

Source: Insta

तान्या के मुताबिक हिक्कदुवा में पहली मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात गाले के एक होटल में हुई थीइस मुलाकात में ही दोनों ने एक-दूसरे के साथ नंबर शेयर किए

दूसरी मुलाकात

Source: Insta

बस यहीं से बातों का सिलसिला चल निकलातान्या के मुताबिक क्रिकेट टूर पर रहने के बावजूद भी मलिंगा उन्हें दिन में कई बार कॉल किया करते थे

करते थे कॉल

Source: Insta

करीब एक साल डेटिंग के बाद ही मलिंगा ने तान्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था

प्रपोज किया था

Source: Insta

शादी के लिए तान्या के पिता को भी मनाना पड़ा थाकपल ने 22 जनवरी, 2010 को शादी कर ली थी

2010 में शादी

Source: Insta

पाक क्रिकेटर की वाइफ से नहीं हटेगी नजरें!

 Click Here