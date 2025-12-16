By Mohit
PUBLISHED Dec 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
मलिंगा की लव स्टोरी, ऐसी थी पहली मुलाकात
श्रीलंका
के
पूर्व
क्रिकेटर
लसिथ
मलिंगा
की
वाइफ
तान्या
परेरा
बला
की
खूबसूरत
और
ग्लैमरस
हैं
।
तान्या
परेरा
Source: Insta
मलिंगा
एक
एडशूट
के
दौरान
तान्या
से
मिला
थे
।
तान्या
तब
इवेंट
की
मैनेजर
थीं
।
एडशूट
के
दौरान
Source: Insta
एड
की
शूटिंग
हिक्कदुवा
के
एक
होटल
में
हुई
थी
।
तान्या
ने
खुद
एक
इंटरव्यू
में
बताया
था
कि
उनकी
मलिंगा
संग
पहली
मुलाकात
इसी
होटल
में
एडशूट
के
दौरान
हुई
थी
।
होटल में मिले थे
Source: Insta
तान्या
ने
बताया
था
कि
मुलाकात
काफी
छोटी
थी
,
मगर
मलिंगा
पहली
नजर
में
ही
पसंद
करने
लग
गए
थे
।
पहली नजर में ही
Source: Insta
मलिंगा
संग
पहली
मुलाकात
में
कम
बात
इसलिए
हुई
थी
क्योंकि
तान्या
को
क्रिकेट
में
ज्यादा
दिलचस्पी
नहीं
थी
।
दिलचस्पी नहीं थी
Source: Insta
तान्या
के
मुताबिक
हिक्कदुवा
में
पहली
मुलाकात
के
बाद
दूसरी
मुलाकात
गाले
के
एक
होटल
में
हुई
थी
।
इस
मुलाकात
में
ही
दोनों
ने
एक-दूसरे
के
साथ
नंबर
शेयर
किए
।
दूसरी मुलाकात
Source: Insta
बस
यहीं
से
बातों
का
सिलसिला
चल
निकला
।
तान्या
के
मुताबिक
क्रिकेट
टूर
पर
रहने
के
बावजूद
भी
मलिंगा
उन्हें
दिन
में
कई
बार
कॉल
किया
करते
थे
।
करते थे कॉल
Source: Insta
करीब
एक
साल
डेटिंग
के
बाद
ही
मलिंगा
ने
तान्या
को
शादी
के
लिए
प्रपोज
कर
दिया
था
।
प्रपोज किया था
Source: Insta
शादी
के
लिए
तान्या
के
पिता
को
भी
मनाना
पड़ा
था
।
कपल
ने
22
जनवरी
, 2010
को
शादी
कर
ली
थी
।
2010 में शादी
Source: Insta
पाक
क्रिकेटर
की
वाइफ
से
नहीं
हटेगी
नजरें
!
Click Here