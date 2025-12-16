मलिंगा की लव स्टोरी, ऐसी थी पहली मुलाकात

एड

की

शूटिंग

हिक्कदुवा

के

एक

होटल

में

हुई

थी

।

तान्या

ने

खुद

एक

इंटरव्यू

में

बताया

था

कि

उनकी

मलिंगा

संग

पहली

मुलाकात

इसी

होटल

में

एडशूट

के

दौरान

हुई

थी

।