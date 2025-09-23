By Navaneet Rathaur
मानव शरीर का सबसे बड़ा और छोटा अंग कौन सा है?
मानव शरीर में 78 से अधिक अंग हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंग कौन सा है?
मानव शरीर के अंग
त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह पूरे शरीर को ढकती है और वजन में 15 फीसदी तक हिस्सा रखती है।
सबसे बड़ा अंग
औसत वयस्क की त्वचा का क्षेत्रफल 1.5-2 वर्ग मीटर होता है। यह शरीर का बाहरी आवरण और सुरक्षा कवच है।
त्वचा का क्षेत्रफल
त्वचा शरीर को बैक्टीरिया से बचाती है, तापमान नियंत्रित करती है और संवेदनाओं को महसूस करती है।
त्वचा के काम
पिनियल ग्रंथि (Pineal Gland) मानव शरीर का सबसे छोटा अंग है। यह मटर के दाने जितनी छोटी होती है।
सबसे छोटा अंग
पिनियल ग्रंथि का आकार 5-8 मिमी होता है और यह मस्तिष्क के बीच में स्थित होती है।
पिनियल ग्रंथि का आकार
यह मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, जो नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है।
पिनियल ग्रंथि के काम
त्वचा बाहर से रक्षा करती है, जबकि पिनियल ग्रंथि अंदर से नींद और हार्मोन संतुलन बनाए रखती है। दोनों का महत्व अलग-अलग है।
त्वचा vs पिनियल
पिनियल के अलावा, स्टेपीज हड्डी (कान की सबसे छोटी हड्डी, 2.5 मिमी) भी छोटा अंग मानी जाती है।
अन्य छोटे अंग
त्वचा शरीर का सबसे बड़ा और पिनियल ग्रंथि सबसे छोटा अंग है। ये दोनों अंग अनमोल हैं और मानव शरीर के लिए जरूरी हैं।
मानव शरीर के लिए जरूरी
