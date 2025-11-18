By Mohit
लालू की बेटी रोहिणी आचार्य संग तस्वीरें
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां तो दो बेटे हैं। लालू की 9 संतान में रोहिणी आचार्य दूसरे नंबर पर आती हैं।
9 बच्चों के पिता
रोहिणी पिता लालू संग स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने 2022 में पिता को अपनी किडनी भी डोनेट की थी।
स्पेशल बॉन्ड
उन दिनों लालू की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में बेटी बिना किसी संकोच पिता के लिए आगे आईं।
बिना संकोच
रोहिणी के इस कदम की तब पूरे भारत में तारीफ हुई थी। हर कोई ये कह रहा था कि 'बेटी हो तो रोहिणी जैसी।'
हुई थी तारीफ
रोहिणी का जन्म 5 जनवरी, 1980 को पटना में हुआ था। रोहिणी ने बिहार की सारण सीट से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा था। वे 13 हजार वोटों से हारीं।
लड़ चुकीं चुनाव
रोहिणी सिंगापुर में सेटल हैं। वे शादीशुदा हैं और तीन बच्चों की मां हैं। रोहिणी ने हाल में आपसी विवाद के बाद लालू परिवार से नाता तोड़ लिया है।
सिंगापुर में सेटल
बिहार चुनाव में राजद को मिली करारी शिकस्त के बाद परिवार में विवाद की स्थिति बनी हुई है। रोहिणी का आरोप है कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ।
करारी शिकस्त
रोहिणी परिवार की राजनीति में बढ़ चढ़कर शामिल थीं और पिता के फैसलों का खुलकर समर्थन कर रही थीं।
खुलकर समर्थन
आपको बता दें कि रोहिणी ने जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई की है। रोहिणी ने 2002 में फर्स्ट डिवीजन से MBBS की डिग्री हासिल की थी।
एजुकेशन इतनी
