By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
लक्ष्य लालवानी और राघव जुयाल कितने पढ़े लिखे हैं?
बैड्स ऑफ बॉलीवुड में लक्ष्य लालवानी ने लीड एक्टर का रोल निभाया है। वह फिल्म में हीरो आसमान का किरदार कर रहे हैं।
लक्ष्य लालवानी
लक्ष्य लालवानी का जन्म 19 अप्रैल 1996 को दिल्ली में हुआ। वही से उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई।
दिल्ली में जन्म
लक्ष्य ने फाइन आर्ट्स और फोटोग्राफी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। कॉलेज के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग का चसका लगा।
ग्रेजुएशन
लक्ष्य को रोडिज X1 का ऑफर मिला और यही से उनकी जिंदगी बदली। फिर उन्होंने कई हिट टीवी सीरियलों में काम किया।
एक्टिंग करियर
साल 2023 में धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म किल से लक्ष्य ने बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म हिट हुई और लक्ष्य ने बेस्ट डेब्यू का अवॉर्ड भी जीता।
फिल्में
राघव जुयाल
राघव जुयाल टीवी का जाना माना नाम है और अब बॉलीवुड का भी। राघव एक्टर, डांसर, कोरियोग्राफर और टीवी प्रेजेंटर हैं।
देहरादून से मुंबई
राघव का जन्म देहरादून में 10 जुलाई 1991 को हुआ। वही से उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की।
कॉलेज
राघव ने ग्रेजुएशन में बी.कॉम की डिग्री ली। राघव का डांस करने का शौक था और उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया।
स्लो मोशन कॉकरोच
राघव ने कई डांस रियलिटी शो में हिस्सा लिया और खुद को स्टेज नाम किया कॉकरोच। वह स्लो मोशन स्टाइल में डांस करते थे।
फिल्में
राघव को फिल्मों में भी काम मिला। उन्होंने 2014 में फिल्म सोनाली केबल से शुरुआत की। फिर कई फिल्में जैसे किल, ग्यारह-ग्यारह में काम किया।
