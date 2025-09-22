By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 22, 2025

लक्ष्य लालवानी और राघव जुयाल कितने पढ़े लिखे हैं?

बैड्स ऑफ बॉलीवुड में लक्ष्य लालवानी ने लीड एक्टर का रोल निभाया है। वह फिल्म में हीरो आसमान का किरदार कर रहे हैं।

लक्ष्य लालवानी

Instagram: lakshyalalwani

लक्ष्य लालवानी का जन्म 19 अप्रैल 1996 को दिल्ली में हुआ। वही से उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई।

दिल्ली में जन्म

Instagram: lakshyalalwani

लक्ष्य ने फाइन आर्ट्स और फोटोग्राफी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। कॉलेज के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग का चसका लगा।

ग्रेजुएशन

Instagram: lakshyalalwani

लक्ष्य को रोडिज X1 का ऑफर मिला और यही से उनकी जिंदगी बदली। फिर उन्होंने कई हिट टीवी सीरियलों में काम किया।

एक्टिंग करियर

Instagram: lakshyalalwani

साल 2023 में धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म किल से लक्ष्य ने बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म हिट हुई और लक्ष्य ने बेस्ट डेब्यू का अवॉर्ड भी जीता।

फिल्में

Instagram: lakshyalalwani

राघव जुयाल

राघव जुयाल टीवी का जाना माना नाम है और अब बॉलीवुड का भी। राघव एक्टर, डांसर, कोरियोग्राफर और टीवी प्रेजेंटर हैं।

Instagram: raghavjuyal

देहरादून से मुंबई

राघव का जन्म देहरादून में 10 जुलाई 1991 को हुआ। वही से उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की।

Instagram: raghavjuyal

कॉलेज

Instagram: raghavjuyal

राघव ने ग्रेजुएशन में बी.कॉम की डिग्री ली। राघव का डांस करने का शौक था और उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया।

स्लो मोशन कॉकरोच

Instagram: raghavjuyal

राघव ने कई डांस रियलिटी शो में हिस्सा लिया और खुद को स्टेज नाम किया कॉकरोच। वह स्लो मोशन स्टाइल में डांस करते थे।

फिल्में

राघव को फिल्मों में भी काम मिला। उन्होंने 2014 में फिल्म सोनाली केबल से शुरुआत की। फिर कई फिल्में जैसे किल, ग्यारह-ग्यारह में काम किया।

Instagram: raghavjuyal

