सर्दियों के मौसम में लड्डू-गोपाल की सेवा कैसे करें?

भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा में मौसम का भी ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं लड्डू गोापल की सेवा सर्दियों में कैसे करें?

लड्डू-गोपाल की सेवा

सर्दी में कान्हा को ऊनी स्वेटर, टोपी, मोजे पहनाएं। लड्डू गोपाल को लाल-पीले रंग की गर्म पोशाक से सजाएं, ठंड से बचाएं और माता यशोदा की तरह लाड़ करें।

गर्म पोशाक

सुबह गुनगुने पानी में दूध, केसर, चंदन मिलाकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें गर्म तौलिये से पोंछें, ताकि ठंड ना लगे।

गर्म पानी से स्नान

ठंड में कान्हा को गर्म दूध, मक्खन-मिश्री, खीर, हलवा चढ़ाएं। इस मौसम में ठंडे चीजों का भोग ना लगाएं।

मक्खन-मिश्री का भोग

रात को कान्हा के लिए गर्म रजाई, तकिया, हीटर पास रखें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उन्हें सुलाएं।

रात की सेवा

सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल की तिल तेल से मालिश करें। ऐसा करने से कान्हा प्रसन्न होंगे।

सुबह की मालिश

मान्यता है कि ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल को बाहर ले जाने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें ठंड लग सकती हैं।

बाहर ना ले जाएं

सर्दियों में लड्डू गोपाल जी के भोजन का खास ध्यान रखना चाहिए। खाने में उन्हें आप गर्म चीजें दे सकते हैं, जैसे तिल के लड्डू, हल्दी का दूध, हलवा आदि।

गर्म भोजन है जरूरी

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

