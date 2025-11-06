By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 06, 2025
Faith
अगहन माह में लड्डू गोपाल को किससे नहलाएं?
अगहन माह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा गया है।
बाल स्वरूप
ऐसे में अगहन माह में लड्डू गोपाल की सेवा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस माह से ठंड की भी शुरुआत हो जाती है।
विशेष ख्याल
लड्डू गोपाल को नियमित रूप से नहलाना चाहिए। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अगहन में लड्डू गोपाल को कैसे नहलाएं?
अगहन में कैसे नहलाएं
अगहन माह में लड्डू गोपाल को हमेशा शुद्ध और ताजे जल से स्नान करवाना चाहिए।
शुद्ध जल से नहलाएं
शुद्ध जल के बाद लड्डू गोपाल का स्नान प्रतिदिन पंचामृत से कराया जाता है, जिसे ताजे दूध और दही से तैयार करना चाहिए।
पंचामृत
आसन पर बैठें
लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के दौरान खड़े होकर स्नान न कराएं बल्कि एक आसन पर बैठकर उन्हें स्नान करवाना चाहिए।
तुलसी की पत्तियां
अगहन मास के दौरान किसी पवित्र नदी के पानी में तुलसी की पत्ती डालकर लड्डू गोपाल को स्नान करना बेहद शुभ माना गया है।
मनोकामनाएं पूरी
मान्यता है कि इस तरह स्नान कराने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
गुलाब या शहद
भगवान श्रीकृष्ण को चंदन अति प्रिय है, पर यह ठंडा होता है। इसलिए सर्दियों में आप गुलाब के फूल की पंखुड़ियों या फिर शहद के लेप से भी लड्डू गोपाल को साफ कर सकते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
