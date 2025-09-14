By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 14, 2025
KSBKBT की ‘परी’ के ग्लैमरस लुक्स
क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन काफी अच्छा चल रहा है। इसमें तुलसी की बेटी परी का रोल एक्ट्रेस शगुन शर्मा निभा रही हैं।
KSBKBT की परी
Instagram: shagunsharma
शगुन शर्मा कई टीवी सीरियलों में काम कर चुकी हैं और अब इस शो में अहम रोल कर रही हैं। वह काफी स्टाइलिश दिखती हैं।
शगुन शर्मा
शगुन शर्मा रियल लाइफ में भी काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं। उनके लुक्स कमाल के होते हैं।
ग्लैमरस गर्ल
शगुन ने व्हाइट मिडी के साथ डेनिम लुक लिया है। उनका ये स्टाइल काफी क्लासी लग रहा है।
मिडी विद डेनिम
शगुन एथनिक लवर भी हैं। उन्होंने मल्टीकलर लहंगा स्टाइल किया है। इसका ब्लाउज डिजाइन काफी प्यारा है।
लहंगा लुक
पार्टी ड्रेस
सफेद रंग की पार्टी ड्रेस में शगुन सुंदर लग रही हैं। ऑफ शोल्डर ड्रेस के साथ मैचिंग पर्स से उनका लुक कंप्लीट हो रहा है।
ऑफ शोल्डर
मरून कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में शगुन सुंदर लग रही हैं। इस तरह का आउटफिट पार्टी के लिए परफेक्ट है।
शॉर्ट्स-टॉप
कैजुअल लुक के लिए शॉर्ट्स और टैंक टॉप आप पहन सकती हैं। इस तरह का स्टाइल खूब चल रहा है।
स्कर्ट-टॉप
व्हाइट कलर के टॉप के साथ स्कर्ट लुक काफी ग्लैमरस लग रहा है। शगुन ने इसे हील्स बूट के साथ पहना है।
फ्रॉक ड्रेस
ऑफ शोल्डर लुक में फ्लोरल प्रिंट वाली मिडी ड्रेस शगुन ने कैरी की है। इस तरह की ड्रेस भी कैरी कर सकती है।
