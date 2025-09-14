By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 14, 2025

KSBKBT की ‘परी’ के ग्लैमरस लुक्स

क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन काफी अच्छा चल रहा है। इसमें तुलसी की बेटी परी का रोल एक्ट्रेस शगुन शर्मा निभा रही हैं।

KSBKBT की परी

Instagram: shagunsharma

शगुन शर्मा कई टीवी सीरियलों में काम कर चुकी हैं और अब इस शो में अहम रोल कर रही हैं। वह काफी स्टाइलिश दिखती हैं।

शगुन शर्मा

Instagram: shagunsharma

शगुन शर्मा रियल लाइफ में भी काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं। उनके लुक्स कमाल के होते हैं। 

ग्लैमरस गर्ल

Instagram: shagunsharma

शगुन ने व्हाइट मिडी के साथ डेनिम लुक लिया है। उनका ये स्टाइल काफी क्लासी लग रहा है।

मिडी विद डेनिम

Instagram: shagunsharma

शगुन एथनिक लवर भी हैं। उन्होंने मल्टीकलर लहंगा स्टाइल किया है। इसका ब्लाउज डिजाइन काफी प्यारा है।

लहंगा लुक

Instagram: shagunsharma

पार्टी ड्रेस

सफेद रंग की पार्टी ड्रेस में शगुन सुंदर लग रही हैं। ऑफ शोल्डर ड्रेस के साथ मैचिंग पर्स से उनका लुक कंप्लीट हो रहा है।

Instagram: shagunsharma

ऑफ शोल्डर

मरून कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में शगुन सुंदर लग रही हैं। इस तरह का आउटफिट पार्टी के लिए परफेक्ट है।

Instagram: shagunsharma

शॉर्ट्स-टॉप

Instagram: shagunsharma

कैजुअल लुक के लिए शॉर्ट्स और टैंक टॉप आप पहन सकती हैं। इस तरह का स्टाइल खूब चल रहा है।

स्कर्ट-टॉप

Instagram: shagunsharma

व्हाइट कलर के टॉप के साथ स्कर्ट लुक काफी ग्लैमरस लग रहा है। शगुन ने इसे हील्स बूट के साथ पहना है।

फ्रॉक ड्रेस

ऑफ शोल्डर लुक में फ्लोरल प्रिंट वाली मिडी ड्रेस शगुन ने कैरी की है। इस तरह की ड्रेस भी कैरी कर सकती है।

Instagram: shagunsharma

