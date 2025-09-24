By Deepali Srivastava
तुलसी की समधन खूबसूरती में नहीं किसी से कम, देखें फोटोज
सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इन दिनों काफी दिलचस्प मोड़ पर चल रहा है। सीरियल में तुलसी की बेटी परी ससुराल वालों को झूठे आरोपों में फंसा चुकी हैं।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी
सीरियल में एक्ट्रेस संजीवनी साठे तुलसी की समधन का रोल कर रही हैं। एक्ट्रेस की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। उन्होंने हर एक्सप्रेशन अच्छे से दिया है।
तुलसी की समधन
संजीवनी साठे मराठी की मशहूर एक्ट्रेस हैं। वह कई हिट सीरियल और फिल्मों में काम कर चुकी हैं।
कौन हैं
सीरियल में संजीवनी अच्छी सास के तौर पर दिखाई गई हैं, जिन पर उनकी बहू अत्याचार कर रही हैं।
अच्छी सास
सीरियल में संजीवनी का लुक थोड़ा ड्रामेटिक दिखाया गया है लेकिन उन्हें इसमें काफी पसंद किया गया।
ड्रामेटिक लुक
तारीफें
संजीवनी की दमदार एक्टिंग और सीरियल में उनके स्वभाव की तारीफ दर्शक खूब कर रहे हैं।
हंसमुख स्वभाव
संजीवनी असल में काफी हंसमुख और चुलबुली नेचर की हैं। वह को-स्टार संग मस्ती करती रहती हैं।
यंग फोटोज
इंस्टा पर संजीवनी ने कुछ जवानी की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं, जो काफी सुंदर हैं। वह यंग ऐज में किसी से कम नहीं थीं।
साड़ी लवर
संजीवनी को साड़ी पहनना काफी पसंद है और वह अक्सर मराठी या गुजराती स्टाइल में साड़ी कैरी करती हैं।
