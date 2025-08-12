By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 13, 2025

क्या सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए या नहीं?

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भक्त नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनपर बजरंगबली की विशेष कृपा होती है।

बजरंबली की कृपा

हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने के नियम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए या नहीं। चलिए जानते हैं।

रात में करें या नहीं

कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रात में कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

कुछ बातों का ध्यान

मान्यतानुसार, रात के नौ बजे के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि 9 बजे तक बजरंग बली भगवान राम की सेवा में लीन रहते हैं।

9 बजे के बाद करें

इसलिए, उस दौरान उनकी स्तुति व प्रार्थना करने से उतना लाभ नहीं मिल पाता, जितना मिलना चाहिए। 

लाभ

लेकिन रात्रि 9 बजे बाद वे भगवान राम की सेवा से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए, मान्यता है कि यदि हनुमान चालीसा का रात 9 बजे बाद पाठ करें, तो कई गुणा लाभ होते है।

वजह

यदि आपके कार्यों में बाधा है, तो 21 दिनों तक लगातार समय पर रात में हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी समस्याओं का हल मिल जाता है।

21 दिनों तक करें

हनुमान चालीसा के पाठ से मनोबल बढ़ता है, अनजाना डर नहीं सताता और रात में नकारात्मक शक्तियां भी पास नहीं फटकती है। 

नकारात्मक शक्तियां दूर

हनुमान चालीसा का पाठ स्नान कर, साफ़ कपड़े पहन कर पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना सबसे सही माना जाता है।

कितनी बार करें

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

