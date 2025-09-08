By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 08, 2025

कुनिका सदानंद की 10 सुंदर तस्वीरें

बिग बॉस 19 के घर में धमाल मचा रहीं कुनिका सदानंद को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इस बीच उनकी पर्सनल लाइफ के भी चर्चे हैं।

कुनिका सदानंद

90 दशक की हिट हीरोइन रह चुकी हैं कुनिका। उन्हें कई सुपरहिट फिल्मों में देखा गया। कई फिल्मों में उन्होंने निगेटिव रोल भी किए।

हिट हीरोइन

कुनिका दिल्ली में रहती थीं और यही से एक्टिंग का सफर शुरू हुआ। फिर वह सपनों को पूरा करने मुंबई पहुंचीं।

दिल्ली टू मुंबई

कुनिका ने 28 साल की उम्र में 1988 की हॉरर फिल्म 'कब्रिस्तान' से करियर शुरू किया। इसके बाद उनके रास्ते खुल गए।

पहली फिल्म

कुनिका ने फिल्मों में छोटे-बड़े सभी रोल किए। साथ ही टीवी सीरियल में काम कर घर-घर पहचान बनाई।

छोटे-बड़े रोल

कास्टिंग काउच

कुनिका एक बार बता चुकी हैं कि बड़ी फिल्म के बदले उन्हें कास्टिंग काउच झेलना पड़ा। लेकिन वह बचकर निकल आई थीं।

घर से भागी

सिर्फ 17 साल की उम्र में कुनिका ने घर से भागकर अपने से 13 साल बड़े लड़के से शादी कर ली थी। इस शादी से उन्हें 1 बेटा हुआ।

शादी टूट गई

कुनिका की पहली शादी सिर्फ ढाई साल चली और बेटे की कस्टडी भी पति के पास गई । इसके बाद उनके दो अफेयर हुए और वो भी लंबे नहीं चले।

दूसरी शादी

फिर एक्ट्रेस को अमेरिकी शख्स से प्यार हुआ और शादी रचाई। इससे उनका बेटा अयान हुआ और ये शादी भी नहीं चल पाई।

अकेली जिंदगी

इसके बाद एक्ट्रेस ने अकेले जिंदगी जीने का फैसला किया और बेटे को पाला। उन्होंने फिल्मों में फिर से काम शुरू किया।

Instagram: Kunickaasadanand

