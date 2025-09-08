By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 08, 2025
कुनिका सदानंद की 10 सुंदर तस्वीरें
बिग बॉस 19 के घर में धमाल मचा रहीं कुनिका सदानंद को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इस बीच उनकी पर्सनल लाइफ के भी चर्चे हैं।
कुनिका सदानंद
Instagram: Kunickaasadanand
90 दशक की हिट हीरोइन रह चुकी हैं कुनिका। उन्हें कई सुपरहिट फिल्मों में देखा गया। कई फिल्मों में उन्होंने निगेटिव रोल भी किए।
हिट हीरोइन
Instagram: Kunickaasadanand
कुनिका दिल्ली में रहती थीं और यही से एक्टिंग का सफर शुरू हुआ। फिर वह सपनों को पूरा करने मुंबई पहुंचीं।
दिल्ली टू मुंबई
Instagram: Kunickaasadanand
कुनिका ने 28 साल की उम्र में 1988 की हॉरर फिल्म 'कब्रिस्तान' से करियर शुरू किया। इसके बाद उनके रास्ते खुल गए।
पहली फिल्म
Instagram: Kunickaasadanand
कुनिका ने फिल्मों में छोटे-बड़े सभी रोल किए। साथ ही टीवी सीरियल में काम कर घर-घर पहचान बनाई।
छोटे-बड़े रोल
Instagram: Kunickaasadanand
कास्टिंग काउच
कुनिका एक बार बता चुकी हैं कि बड़ी फिल्म के बदले उन्हें कास्टिंग काउच झेलना पड़ा। लेकिन वह बचकर निकल आई थीं।
Instagram: Kunickaasadanand
घर से भागी
सिर्फ 17 साल की उम्र में कुनिका ने घर से भागकर अपने से 13 साल बड़े लड़के से शादी कर ली थी। इस शादी से उन्हें 1 बेटा हुआ।
Instagram: Kunickaasadanand
शादी टूट गई
Instagram: Kunickaasadanand
कुनिका की पहली शादी सिर्फ ढाई साल चली और बेटे की कस्टडी भी पति के पास गई । इसके बाद उनके दो अफेयर हुए और वो भी लंबे नहीं चले।
दूसरी शादी
Instagram: Kunickaasadanand
फिर एक्ट्रेस को अमेरिकी शख्स से प्यार हुआ और शादी रचाई। इससे उनका बेटा अयान हुआ और ये शादी भी नहीं चल पाई।
अकेली जिंदगी
इसके बाद एक्ट्रेस ने अकेले जिंदगी जीने का फैसला किया और बेटे को पाला। उन्होंने फिल्मों में फिर से काम शुरू किया।
Instagram: Kunickaasadanand
