By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
ये हैं 'मिहिर वीरानी' की रियल लाइफ पार्टनर, तस्वीरें
अमर उपाध्याय, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेता जिन्होंने 'मिहिर वीरानी' के रोल से घर-घर पहचान हासिल की है।
अमर उपाध्याय
Instagram:
amarupadhyay_official
हेतल उपाध्याय, अमर की धर्मपत्नी, इनका विवाह 1999 में हुआ था। दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत है।
पत्नी के साथ
Instagram:
amarupadhyay_official
दोनों की प्रेम कहानी ने उन्हें टेलीविजन जगत में एक आदर्श जोड़ी के रूप में स्थापित किया।
लवली कपल
Instagram:
amarupadhyay_official
अमर और हेतल के दो बच्चे हैं जिनके साथ वो फोटोज शेयर करते रहते हैं और परफेक्ट फैमिली गोल्स देते हैं।
हैप्पी फैमिली
Instagram:
amarupadhyay_official
इस जोड़ी ने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में समझदारी और समर्पण का परिचय दिया है।
साझेदारी
Instagram:
amarupadhyay_official
हेतल ने अपने पति के करियर में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद की है।
समर्थन
Instagram:
amarupadhyay_official
अमर और हेतल ने साबित किया कि सच्चे प्यार और विश्वास से रिश्ते मजबूत बनते हैं।
मजबूत रिश्ता
Instagram:
amarupadhyay_official
इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी ने नई पीढ़ी को विवाह और प्रतिबद्धता का भी महत्व समझाया है।
कपल गोल्स
Instagram:
amarupadhyay_official
ऋतिक रोशन से माधुरी दीक्षित तक, इन स्टार्स ने जब आवारा कुत्तों को लिया गोद; बनाया परिवार का हिस्सा
Click Here