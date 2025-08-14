By Shubhangi Gupta
ये हैं 'मिहिर वीरानी' की रियल लाइफ पार्टनर, तस्वीरें

अमर उपाध्याय, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेता जिन्होंने 'मिहिर वीरानी' के रोल से घर-घर पहचान हासिल की है।

अमर उपाध्याय

हेतल उपाध्याय, अमर की धर्मपत्नी, इनका विवाह 1999 में हुआ था। दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत है।

पत्नी के साथ

दोनों की प्रेम कहानी ने उन्हें टेलीविजन जगत में एक आदर्श जोड़ी के रूप में स्थापित किया।

लवली कपल

अमर और हेतल के दो बच्चे हैं जिनके साथ वो फोटोज शेयर करते रहते हैं और परफेक्ट फैमिली गोल्स देते हैं।

हैप्पी फैमिली

इस जोड़ी ने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में समझदारी और समर्पण का परिचय दिया है।

साझेदारी

हेतल ने अपने पति के करियर में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद की है।

समर्थन

अमर और हेतल ने साबित किया कि सच्चे प्यार और विश्वास से रिश्ते मजबूत बनते हैं।

मजबूत रिश्ता

इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी ने नई पीढ़ी को विवाह और प्रतिबद्धता का भी महत्व समझाया है।

कपल गोल्स

