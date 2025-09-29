By Shubhangi Gupta
गौरी प्रधान के स्टाइलिश साड़ी लुक्स

गौरी प्रधान, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से घर-घर पहचान बनाई है। स्टाइल के मामले में भी वो पीछे नहीं हैं।

गौरी प्रधान

Instagram: gpradhan Instagram: gpradhan

गौरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और एक से एक लुक्स शेयर करती हैं। साड़ी पहने भी वो बला की खूबसूरत लगती हैं।

ड्रेस सेंस

Instagram: gpradhan

गौरी के साड़ी लुक्स में ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है।

एलिगेंस

Instagram: gpradhan

गौरी अक्सर अपनी साड़ियों को खूबसूरत ब्लाउज के साथ स्टाइल करती हैं और फैशन गोल्स देती हैं।

स्टाइलिंग

Instagram: gpradhan

गौरी के साड़ी लुक्स में उनका मेकअप और हेयरस्टाइल भी एकदम परफेक्ट होता है।

पिक्चर परफेक्ट

Instagram: gpradhan

गौरी अपने साड़ी लुक्स में मिनिमल ज्वेलरी का चयन करती हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।

मिनिमल ज्वेलरी

Instagram: gpradhan

फेस्टिव सीजन के लिए गौरी के साड़ी लुक्स एकदम परफेक्ट नजर आते हैं।

फेस्टिव रेडी

Instagram: gpradhan

गौरी प्रधान के साड़ी अवतार से प्रेरणा लेकर, महिलाएं भी अपनी शैली में ग्रेस और स्टाइल जोड़ सकती हैं।

ग्रेसफुल

Instagram: gpradhan

