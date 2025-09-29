By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
गौरी प्रधान के स्टाइलिश साड़ी लुक्स
गौरी प्रधान, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से घर-घर पहचान बनाई है। स्टाइल के मामले में भी वो पीछे नहीं हैं।
गौरी प्रधान
Instagram:
gpradhan
गौरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और एक से एक लुक्स शेयर करती हैं। साड़ी पहने भी वो बला की खूबसूरत लगती हैं।
ड्रेस सेंस
गौरी के साड़ी लुक्स में ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है।
एलिगेंस
गौरी अक्सर अपनी साड़ियों को खूबसूरत ब्लाउज के साथ स्टाइल करती हैं और फैशन गोल्स देती हैं।
स्टाइलिंग
गौरी के साड़ी लुक्स में उनका मेकअप और हेयरस्टाइल भी एकदम परफेक्ट होता है।
पिक्चर परफेक्ट
गौरी अपने साड़ी लुक्स में मिनिमल ज्वेलरी का चयन करती हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
मिनिमल ज्वेलरी
फेस्टिव सीजन के लिए गौरी के साड़ी लुक्स एकदम परफेक्ट नजर आते हैं।
फेस्टिव रेडी
गौरी प्रधान के साड़ी अवतार से प्रेरणा लेकर, महिलाएं भी अपनी शैली में ग्रेस और स्टाइल जोड़ सकती हैं।
ग्रेसफुल
