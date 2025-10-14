By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
एक्ट्रेस बरखा बिष्ट के साड़ी लुक्स हैं जरा हटके
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नोयना का रोल एक्ट्रेस बरखा बिष्ट कर रही हैं। बरखा की एक्टिंग के साथ लोग उनके साड़ी लुक्स के भी मुरीद हो चुके हैं।
क्योंकि... फेम नोयना
Instagram: barkhabisht
रियल लाइफ में भी बरखा साड़ी लवर हैं। उन्हें अलग स्टाइल और लुक के साथ साड़ी कैरी करना काफी पसंद है। उनसे आप भी टिप्स ले सकती हैं।
साड़ी लवर
Instagram: barkhabisht
पिंक कलर की बॉर्डर साड़ी के साथ बरखा ने लेमन ग्रीन ब्लाउज कैरी किया है। इस तरह का लुक सुंदर लगेगा।
पिंक बॉर्डर साड़ी
Instagram: barkhabisht
फुल स्लीव्स के साथ ऑफ व्हाइट साड़ी भी बरखा पर जच रही हैं। बालों में उन्होंने गजरा सजाया है।
ऑफ व्हाइट साड़ी
Instagram: barkhabisht
फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी आप कैजुअल वियर में कैरी कर सकते हैं। इस तरह की साड़ी भी अच्छी लगती है।
फ्लोरल प्रिंट
Instagram: barkhabisht
लाइनिंग साड़ी
स्टाइलिश लुक के लिए आप लाइनिंग साड़ी चुनें। ब्लैक ब्लाउज के साथ मरून लाइनिंग साड़ी सुंदर लग रही हैं।
Instagram: barkhabisht
कॉटन साड़ी
बरखा की कॉटन साड़ी और यूनिक डिजाइन वाला ब्लाउज साड़ी को मॉडर्न टच दे रहा है।
Instagram: barkhabisht
फिश कट साड़ी
Instagram: barkhabisht
प्री-ड्रेप स्टाइल वाली फिश कट लुक साड़ी बरखा को स्टाइलिश लुक दे रही हैं। पार्टी के लिए इस तरह की साड़ी परफेक्ट है।
साड़ी की प्लीट्स बनेंगी परफेक्ट, 3 टिप्स करें नोट
