पंखुड़ी शर्मा के 9 देसी लुक्स
क्रिकेटर कुणाल पांड्या की वाइफ पंखुड़ी शर्मा कम पॉपुलर नहीं हैं। उन्हें फैशन क्वीन कहा जाता है। वह कई फैशन रैम्प वॉक पर अपना जलवा दिखा चुकी हैं।
पंखुड़ी शर्मा
Instagram: pankhurisharmapandya
पोल्का डॉट स्टाइल वाली ब्लैक-व्हाइट साड़ी पंखुड़ी ने स्टाइल की है। हेयर बन और हैवी सिल्वर झुमके के साथ ये अच्छी लग रही है।
ब्लैक-व्हाइट साड़ी
Instagram: pankhurisharmapandya
पर्पल कलर का पटोला प्रिंट लहंगा पंखुड़ी ने स्टाइल किया है। किसी खास पार्टी-फंक्शन के लिए ये लहंगा बेस्ट रहेगा।
पटोला प्रिंट लहंगा
Instagram: pankhurisharmapandya
नाइट पार्टी के लिए गोल्डन मेटल लहंगा भी खूबसूरत लगेगा। पंखुड़ी ने इसे स्टाइल से पहना है।
गोल्डन-मेटल लहंगा
Instagram: pankhurisharmapandya
पंखुड़ी का सिंगल दुपट्टा पिंक ब्राइडल लहंगा भी खूबसूरत लग रहा है। इस तरह का लहंगा लुक शादी के लिए जचेगा।
पिंक ब्राइडल लुक
Instagram: pankhurisharmapandya
आइवरी लहंगा
नाइट पार्टी के लिए पंखुड़ी ने आइवरी कलर का लहंगा पहना है। उनका ये लहंगा खूबसूरत लग रहा है।
Instagram: pankhurisharmapandya
ब्लैक श्रग ड्रेस
ब्लैक ड्रेस के साथ श्रग स्टाइल अच्छा लग रहा है। पंखुड़ी का ये स्टाइल कॉपी कर सकते हैं।
Instagram: pankhurisharmapandya
ऑफ व्हाइट लहंगा
Instagram: pankhurisharmapandya
ऑफ व्हाइट लहंगा आप ग्रेसफुल लुक के लिए कैरी कर सकती हैं। आजकल ये ट्रेंड में है।
ब्लू साड़ी
Instagram: pankhurisharmapandya
ब्लू कलर की प्रिंटेड साड़ी पंखुड़ी पर जच रही है। इस तरह की साड़ी कैजुअली वियर करें।
बंधानी प्रिंट लहंगा
नवरात्र या डांडिया नाइट के लिए बंधानी प्रिंट वाला ये लहंगा भी ले सकते हैं। ऑरेंज कलर में ये खूबसूरत लग रहा है।
Instagram: pankhurisharmapandya
