By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 06, 2025

सुर्ख लाल साड़ी में कृति शेट्टी की दिलकश अदाएं! 

दक्षिण भारतीय सिनेमा की उभरती सितारा, कृति शेट्टी अपने स्टाइल और खूबसूरती से सबको मोहित कर लेती हैं।

कृति शेट्टी

Instagram: krithi.shetty_official

खासतौर पर साड़ी पहने वो बला की खूबसूरत लगती हैं और हर बार नए फैशन ट्रेंड्स भी सेट कर देती हैं।

साड़ी लुक्स

इस बार भी साड़ी पहने उनका लुक काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, कृति ने सुर्ख लाल साड़ी पहनी है।

सुर्ख लाल...

प्लेन साड़ी के साथ गोल्डन बॉर्डर इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहा है।

खूबसूरत

वहीं, हैवी वर्क वाला स्ट्रैपी ब्लाउज लुक में बोल्डनेस और ग्लैमर का तड़का लगा रहा है।

ट्रेंडी ब्लाउज

वहीं, लाइट ग्लैम मेकअप, ओपन वेवी हेयर्स और स्टेटमेंट ज्वेलरी भी लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

स्टाइलिंग

गोल्डन साड़ी में कृति का लुक ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो है, उन्होंने बखूबी स्टाइल भी किया है।

गोल्डन गर्ल

डीप रेड कलर की ये साड़ी बेहद खूबसूरत है, उन्हें एकदम पार्टी परफेक्ट और स्टाइलिश लुक दे रही है।

स्टाइलिश

