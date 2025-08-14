By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 14, 2025
जन्माष्टमी के दिन कौन से 10 कार्य करने चाहिए?
हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 16 अगस्त को है। चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या करें?
जन्माष्टमी पर क्या करें
जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन फलाहार लें और पूरी निष्ठा के साथ उपवास करें।
व्रत रखें
भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ था, इसलिए इस समय पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है।
पूजा करना
इस दिन भजन-कीर्तन करें, मंत्र जाप करें और श्रीकृष्ण की आरती उतारें। माना जाता है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
भजन कीर्तन करें
घर में भगवान कृष्ण की झांकी सजाएं जिसमें जन्म की कथा, माखन चोर और रासलीला जैसे दृश्य हों। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली आती है।
झांकी सजाएं
जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण को शृंगार स्वरूप मोर पंख से बने वस्त्र पहनाएं। साथ ही उन्हें मोर मुकुट जरूर पहनाना चाहिए जिससे वह बेहद प्रसन्न होते हैं।
वस्त्र पहनाएं
भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री बेहद प्रिय हैं। पूजा में इन्हें भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
प्रिय भोग लगाएं
इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या धन का दान करना बेहद पुण्यकारी होता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है।
दान करें ये चीजें
जन्माष्टमी के दिन ही नहीं कभी भी झूठ न बोलें, दूसरों का अहित न सोचें। इस दिन मांस मदिरा जैसी चीजों का सेवन न करें।
इन चीजों से दूर रहें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
