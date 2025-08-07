By Dheeraj Pal
जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप, मनोकामनाएं होंगी पूरी!
हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बेहद धूम-धाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है।
बाल स्वरूप की पूजा
जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जाती है। इस दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना बेहद फलदायी माना जाता है।
पूजा में मंत्र का जाप
ऐसे में आज हम आपको कुछ विशेष मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका जाप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना शुभ मान जाता है।
किन मंत्रों का जाप करें
ॐ श्रीं नम: श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा।। इस मंत्र के जाप से कई परेशानियों का अंत होता है। साथ ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
पहला मंत्र
देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते,देहिमे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः
दूसरा मंत्र
मान्यतानुसार, जिन दंपतीयों के घर में अभी संतान का आगमन नहीं हुआ है वे कान्हाजी के जन्म के वक्त इस मंत्र का जप करें। उनकी खाली झोली भगवान जल्द ही भर देंगे।
लाभ
ओम् क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्ल्भाय स्वाहा।। इस मंत्र के जाप से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी।
तीसरा मंत्र
गोवल्लभाय स्वाहा।। यह करियर में सफलता की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
चौथा मंत्र
ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।प्रणत: क्लेशनाशाय गोविंदाय नमोऽ नम:।। इस मंत्र के जाप से गृहक्लेश से मुक्ति मिलती है।
पांचवां मंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
