जन्माष्टमी की पूजा करने का सही तरीका क्या है?
कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार गृहस्थों की जन्माष्टमी 15 अगस्त को है और वैष्णव की 16 अगस्त को है।
कब है जन्माष्टमी
जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं कि इस दिन पूजा करने का सही तरीका क्या है?
जन्माष्टमी की पूजा
जन्माष्टमी की सुबह स्नानादि के बाद साफ-सुथरे कपड़े पहनें और व्रत का संकल्प लें।
व्रत का संकल्प लें
इस दिन बाल गोपाल का शृंगार करके विधि विधान से उनकी पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले कृष्ण जी को दूध से स्नान कराएं।
शृंगार
इसके बाद दही, शहद, शर्करा और अंत में गंगाजल से स्नान कराएं। इसे ही पंचांमृत कहा जाता है।
पंचांमृत से स्नान
इसके बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाएं और माथे पर मोर पंख का मुकुट सजाएं। साथ ही हाथ में नई बांसुरी थमाएं।
मोर पंख सजाएं
शृंगार के लिए चंदन और वैजयंती के माला का प्रयोग जरूर करें। इस दिन की पूजा में उनके लिए पालना सजाया जाता है और इसमें उन्हें झुलाया जाता है।
माला का प्रयोग
जन्माष्टमी के दिन श्रीकृष्ण को उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं। इसमें तुलसी दल, फल, मखाने, माखन, मिशरी, मिठाई, मेवा, पंजीरी आदि शामिल होते हैं।
भोग
इसके बाद भगवान को धूप, दीप अर्पित करें और उनकी आरती उतारें। आखिर में भगवान को लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें।
आरती उतारें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
