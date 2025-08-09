By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
जन्माष्टमी की पूजा में जरूर शामिल ये चीजें, मिलेगा पुण्य फल!
रक्षा बंधन के बाद लोग जिस पर्व का सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं, वो जन्माष्टमी है।
जन्माष्टमी
इस साल यह पर्व 16 अगस्त को देशभर में मनाया जाएगा। ऐसे में अभी से ही हर जगह श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है।
तारीख
देश के बहुत से मंदिरों को सजाने का काम शुरू हो गया है, लोग कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं।
भक्ति में डूबेे
श्रीकृष्ण की पूजा के लिए कई तरह की सामग्री उपयोग में ली जाती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना पूजन अधूरा माना गया है।
पूजन सामग्री
कान्हा जी की मूर्ति, केले के पत्ते, चावल, पीला कपड़ा, झूला या सिंहासन, कुमकुम, अभ्रक, पंचमेवा, गंगाजल, शहद।
सामग्री
साथ ही शक्कर, सुपारी, पान, सिंदूर, हल्दी, अक्षत, सप्तधान, मोरपंख, गुलाल, सप्तमृत्तिका, इत्र, कलश, बांसुरी, गाय की प्रतिमा, छोटी इलायची, लौंग।
गाय की प्रतिमा
धूपबत्ती, कपूर, मोट मुकुट, खीरा, रोली, गोपी चंदन, वैजयंती माला, केसर, नारियल, अभिषेक के लिए तांबे या चांदी का पात्र आदि।
मोर मुकुट, खीरा
इसके अलावा पंचामृत, फूल, तुलसी के पत्ते, आभूषण, दीपक, धूप, फल, पीले वस्त्र, आभूषण, मौली, रुई, तुलसी की माला, अबीर।
तुलसी की माला
वहीं, खड़ा धनिया की पंजीरी, माखन, मिश्री, नैवेद्य या मिठाई इत्यादि भोग लगा सकते हैं।
भोग
शृंगार के लिए मोरमुकुट, कमरबंध, चमकीले वस्त्र, कुंडल, हाथ के कड़े, पीला फटका, पाजेब आदि शामिल होते हैं।
शृंगार
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
सुंदरकांड का महत्व और लाभ क्या है?
Click Here