By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 09, 2025

गरीबी ऐसी कि जूते खरीदने के पैसे नहीं, विश्व चैंपियन क्रिकेटर क्रांति गौड़ की सक्सेस स्टोरी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की लड़कियों ने विश्व में अपना परचम लहराया। इस सफलता में टीम के हर सदस्य का योगदान था।

महिला टीम ने जीता विश्व कप

हर महिला क्रिकेटर की अलग संघर्ष गाथा है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर देश का परचम लहराने वाली और भारत को विश्व चैंपियन बनाने वाली क्रांति गौड़ की कहानी बताएंगे।

क्रांति गौड़ की कहानी

क्रांति गौड़ का जन्म 11 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के घुवारा गांव में हुआ। उनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे। अब रिटायर हो चुके हैं।

जन्म और परिवार

क्रांति गौड़ को लड़कों को टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते देखकर क्रिकेट में रुचि पैदा हुई। शुरुआती दिनों में वह टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करती थीं। समय के साथ, क्रांति गौड़ एक बेहतरीन तेज गेंदबाज़ बन गईं। कैसे बनीं आगे जानिए।

खेलती थीं टेनिस क्रिकेट

क्रांति गौड़ के कोच सोनू वाल्मीकि ने बताया कि 5 नवंबर 2017 को छतरपुर जिले के घुवारा में स्व. राज बहादुर सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में लड़कियों का एक शो मैच आयोजित किया गया था। इस मैच में सोनू वाल्मीकि सागर से लड़कियों की टीम लेकर पहुंचे थे।

यहां से हुई क्रांति के सफर की शुरुआत

किसी कारण की वजह से टीम में एक खिलाड़ी कम पड़ गई, तभी सोनू की नजर ग्राउंड पर अकेले शैडो प्रैक्टिस कर रही एक लड़की पर पड़ी।

एक खिलाड़ी की थी कमी

सोनू बताते हैं, ”मेरी आंखें चमक गईं.” उस लड़की ने अपना नाम रोहिणी बताया, जो अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलती थी। खिलाड़ियों की कमी जानकार रोहिणी तुंरत सागर की टीम से खेलने के लिए तैयार हो गईं। 

रोहिणी नामक लड़की को टीम में किया शामिल

कोच बताते हैं कि मेरी एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा ड्रेस लेकर गई थी, जिसे रोहिणी को पहना दिया गया, लेकिन जूते नहीं थे। इस पर रोहिणी तुंरत घर गईं जहां उनके पास खुद का जूता नहीं था, लेकिन जुनून ऐसा कि भाई का जूता पहनकर आ गई।

भाई का जूता पहनकर पहुंचीं मैदान

कोच बताते हैं कि उस मैच में रोहिणी ने दो विकेट लिए और तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए 27 रन बनाए। सागर की टीम मैच जीतने में कामयाब रही और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला।

प्लेयर ऑफ द मैच रहीं

उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्षेत्रीय प्रतिनिधियों और क्रिकेट कमेटी ने क्रांति को अकादमी जॉइन कराने की बात कही। सागर जाकर उन्होंने क्रिकेट अकादमी जॉइन की। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनकी फीस माफ कर दी गई। एक बार सहायता मिलने के बाद इस लड़की ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

क्रिकेट अकादमी जॉइन की

रोहिणी का सिलेक्शन सागर जिला टीम के लिए हो गया। इसके बाद उन्होंने छतरपुर जिले से भी क्रिकेट खेला। बाद में उन्हें सागर संभाग की क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया और उन्होंने अंडर 16 डिवीजनल क्रिकेट में अपनी टीम को खिताब दिलाया।

सागर संभाग को जिताया खिताब

कोच बताते हैं कि गरीबी की हालत से जूझ रही लड़कों के साथ तेज गेंदबाजी करती रोहिणी नाम की यह लड़की कोई और नहीं बल्कि क्रांति गौड़ थीं, जिसने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश को गौरवान्वित किया है।

यही रोहिणी कहलाईं क्रांति गौड़

