By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
ये 7 अद्भुत फायदे जानकर रोज खाएंगे किशमिश
पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फाइबर, विटामिंस आदि जरूरी पोषक तत्व किशमिश में पाए जाते हैं।
किशमिश में पोषक तत्व
किशमिश की तासीर गर्म होती है। इसके सेवन से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है।
गर्म होती है तासीर
आज हम आपको रोजाना किशमिश खाने से सेहत को होने वाले फायदों की जानकारी देंगे।
किशमिश खाने के फायदे
विटामिन-ए, बीटा कैरोटीन, एंटी-ऑक्सीडेंट्स आदि पोषक तत्व किशमिश में पाए जाते हैं, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में लाभकारी हैं।
आंखों की रोशनी बढ़ाए
किशमिश में विटामिन-बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने में सहायक माना जाता है।
खून बढ़ाए
किशमिश में मौजूद फाइबर पेट गैस, एसिडिटी, अपच आदि से राहत दिलाने में उपयोगी माना जाता है।
पाचन दुरुस्त रखे
किशमिश में पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में लाभदायक है।
ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखे
शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को किशमिश खानी चाहिए। यह शरीर को ताकत प्रदान करती है।
शरीर को ताकतवर बनाए
विटामिन-सी के गुणों से भरपूर किशमिश का रोजाना सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करे
किशमिश में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जो हड्डियों में होने वाले दर्द से राहत दिलाने और उन्हें मजबूती दिलाने में लाभदायक है।
हड्डियों में मजबूती लाए
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
किस जानवर का मांस खाते हैं पाकिस्तान के सैनिक, आपने कभी सोचा नहीं होगा
Click Here