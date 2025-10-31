By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 31, 2025
भारत का स्लीपिंग स्टेट किस राज्य को कहा जाता है?
भारत का स्लीपिंग स्टेट किसे कहा जाता है, शायद ही आप इस बात को जानते होंगे।
भारत का स्लीपिंग स्टेट
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस राज्य को भारत का स्लीपिंग स्टेट कहा जाता है।
जानिए
साथ ही यह भी बताएंगे कि इस राज्य को सोते हुए राज्य की संज्ञा क्यों दी गई है।
क्यों कहा जाता है?
हिमाचल प्रदेश को भारत का स्लीपिंग स्टेट कहा जाता है।
हिमाचल प्रदेश
जी हां सही पढ़ा आपने। पहाड़ों की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश को स्लीपिंग स्टेट या भारत का सोता हुआ राज्य कहते हैं।
पहाड़ों की गोद में बसा है यह राज्य
शांत वातावरण और यहां के लोगों की साधारण जीवन शैली के कारण इस राज्य को स्लीपिंग स्टेट कहा जाता है।
इसलिए कहा जाता है स्लीपिंग स्टेट
हरे भरे जंगल, पहाड़, नदी, झील आदि इस राज्य की प्राकृतिक सुदंरता को बढ़ाते हैं।
प्राकृतिक सुंदरता
हिमाचल प्रदेश भारत का एक प्रमुख टूरिस्ट स्टेट है। यहां हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं।
लाखों की संख्या में पर्यटक
हिमाचल प्रदेश की सुंदरता को देखने के लिए ना सिर्फ भारत के लोग आते हैं, बल्कि विदेश के लोग भी यहां आते हैं।
देश-विदेश तमाम के टूरिस्ट
