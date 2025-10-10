By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 10, 2025
UPSC क्रैक कर IFS ऑफिसर बनीं गीतिका की सक्सेस स्टोरी
आईएफएस ऑफिसर गीतिका टम्टा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।
गीतिका टम्टा
वे अपनी तस्वीरें फैंस के बीच साझा करती रहती हैं, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद करते हैं।
तस्वीरें
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। खबर लिखे जाने तक उन्हें 93.4K यूजर्स फॉलो करते हैं।
फैन फॉलोइंग
गीतिका ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट उदाहरण कही जा सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे प्रतिभाशाली होने के साथ-साथ काफी खूबसूरत हैं।
ब्यूटी विद ब्रेन
उन्होंने साल 2021 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में ऑल इंडिया 239वीं रैंक हासिल की।
ऑल इंडिया रैंक
इस रैंक के साथ उन्होंने भारतीय विदेश सेवा के लिए चयनित किया गया।
बनीं आईएफएस अधिकारी
बता दें कि गीतिका मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं। वे उत्तराखंड के ओइथोरागढ़ जिले से हैं।
उत्तराखंड की हैं गीतिका
उन्होंने नैनीताल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद स्नातक के लिए हरियाणा के एक कॉलेज में एडमिशन लिया।
गीतिका की शिक्षा
गीतिका ने यूपीएससी सीएसई की तैयारी के दौरान पाया कि सोशल मीडिया उन्हें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। उन्होंने इस डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दिया। सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दिया और पूरी तरह फोकस होकर यूपीएससी सीएसई की परीक्षा क्रैक की।
सोशल मीडिया से बनाई दूरी
