October 10, 2025

UPSC क्रैक कर IFS ऑफिसर बनीं गीतिका की सक्सेस स्टोरी

आईएफएस ऑफिसर गीतिका टम्टा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।

गीतिका टम्टा

Pic Credit: Social Media

वे अपनी तस्वीरें फैंस के बीच साझा करती रहती हैं, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद करते हैं।

तस्वीरें

Pic Credit: Social Media

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। खबर लिखे जाने तक उन्हें 93.4K यूजर्स फॉलो करते हैं।

फैन फॉलोइंग

Pic Credit: Social Media

गीतिका ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट उदाहरण कही जा सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे प्रतिभाशाली होने के साथ-साथ काफी खूबसूरत हैं।

ब्यूटी विद ब्रेन

Pic Credit: Social Media

उन्होंने साल 2021 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में ऑल इंडिया 239वीं रैंक हासिल की।

ऑल इंडिया रैंक

Pic Credit: Social Media

इस रैंक के साथ उन्होंने भारतीय विदेश सेवा के लिए चयनित किया गया।

बनीं आईएफएस अधिकारी

Pic Credit: Social Media

बता दें कि गीतिका मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं। वे उत्तराखंड के ओइथोरागढ़ जिले से हैं।

उत्तराखंड की हैं गीतिका

Pic Credit: Social Media

उन्होंने नैनीताल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद स्नातक के लिए हरियाणा के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। 

गीतिका की शिक्षा

Pic Credit: Social Media

गीतिका ने यूपीएससी सीएसई की तैयारी के दौरान पाया कि सोशल मीडिया उन्हें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। उन्होंने इस डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दिया। सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दिया और पूरी तरह फोकस होकर यूपीएससी सीएसई की परीक्षा क्रैक की।

सोशल मीडिया से बनाई दूरी

Pic Credit: Social Media

